French News: Commentaire: BUND refuse l’importation de gaz de fracturation

Source: Gouvernement fédéral allemand pour l’environnement et la protection de la nature (Jörg Farys / BUND) “Il est scandaleux de lancer des importations à grande échelle de gaz de fracturation naturels et dommageables pour le climat en période de crise climatique. Au lieu de mettre en œuvre l’accord de Paris, les ministres de l’énergie de l’UE préfèrent conclure des accords salissants avec Trump et le secteur de l’énergie fossile.Le gouvernement allemand jette la protection du climat au bord de la mer par crainte de tarifs douaniers sur l’exportation de voitures aux États-Unis. Au lieu de dépendre d’énergies polluantes telles que le gaz de fracturation, le gouvernement fédéral doit enfin replacer l’expansion des énergies renouvelables au centre de sa politique. Par conséquent, le BUND s’oppose à la construction de nouveaux terminaux pour le gaz de fracturation américain en Allemagne. “Contexte La majeure partie du gaz liquéfié qui serait importé des États-Unis y est produite selon la méthode de fracturation. Le boom du gaz de fracturation aux États-Unis a un impact négatif important sur l’environnement et la santé des communautés locales et est associé à de fortes émissions nocives pour le climat. Des milliers de cas de pollution des eaux souterraines, de l’air et des rivières à la suite de la fracturation hydraulique ont été documentés au cours de la dernière décennie. Les victimes locales sont exposées à des polluants extrêmement dangereux. Le gaz de fracturation américain a également une empreinte carbone aussi faible que le charbon. Les fuites dans la production et le transport du gaz génèrent de grandes quantités de méthane extrêmement nocif. Le B2B Energy Forum, organisé dans le cadre du Conseil de l’énergie UE-États-Unis, est une réunion au niveau ministériel réunissant les décideurs politiques des États-Unis et de l’Europe avec Le secteur du gaz liquéfié se réunit. De cette manière, les importations de gaz naturel liquéfié dans l’UE doivent être étendues. Cela inclut les infrastructures pour le développement en amont, la liquéfaction, la gazéification et la distribution par pipeline.

