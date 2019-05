French News: Commentaire hebdomadaire de Hüfner: “La renaissance des liens”

Source: Boerse Frankfurt2. Mai 2019. FILLE (Assenagon). J’ai toujours été fan des obligations de mon portefeuille. Au cours des trente dernières années, j’ai réussi à obtenir des rendements de titres à revenu fixe comparables aux actions, mais avec une volatilité des prix nettement inférieure. C’était un bon moment. Mais rien ne dure éternellement sur le marché des capitaux. De même, l’étoile des liens a coulé. Les rendements des obligations d’État ont fortement chuté. Avec des échéances de dix ans, ils étaient parfois temporairement négatifs en Allemagne. L’investisseur fait de réelles pertes en tenant compte de l’inflation. Les gains de prix ne se produisent que de temps en temps. Au contraire. Il est à craindre que le cycle des taux d’intérêt reprenne après plus de trois ans de baisse et que le marché obligataire subisse une chute des prix à long terme. Des concurrents inégaux Source: BundesbankAussi, vous libérez des obligations? Non. Parce que le marché est à nouveau entré dans une nouvelle phase. Les obligations deviennent plus intéressantes. Les investisseurs devraient réexaminer la situation et ne pas s’accrocher à des schémas d’investissement obsolètes. Voici quatre raisons pour réévaluer la situation:

Premièrement, la crainte d’une plus grande dévaluation diminue. Lorsque le taux d’inflation en 2015 a augmenté de près de 0%, beaucoup ont estimé que la période de stabilité était terminée. L’augmentation des prix atteindrait au moins 2%, voire plus. Cela est également dû au fait que la Banque centrale européenne n’a ménagé aucun effort pour soutenir la reflation. Mais que s’est-il passé? Rien, du moins rien de mauvais. La dévaluation a eu lieu – malgré la hausse temporaire des prix du pétrole – à la hausse seulement modérément. Il se situe maintenant à 1,4% dans la zone euro, ce qui est bien en deçà de ce que l’on appelle communément la stabilité. Ce n’est pas une coïncidence. Les raisons en sont multiples: la pression concurrentielle accrue sur les marchés mondiaux des pays à bas salaires, les gains de productivité dus à la révolution numérique, la rapide expansion du commerce en ligne, le syndicalisme moins agressif, le préembargo Employés pour des emplois sûrs et plus de temps libre au lieu de salaires nettement plus élevés et, et, et. En soi, vous auriez vu tout cela auparavant et rejeté les scénarios d’inflation et de taux d’intérêt pessimistes. Mais il faut parfois plus de temps pour que les changements structurels prévalent dans l’esprit. Maintenant ça arrive. Deuxièmement, les obligations sont devenues plus intéressantes en termes de rendements. L’univers d’investissement s’est élargi. Il ne s’agit plus simplement d’obligations ennuyeuses du gouvernement ou d’obligations hypothécaires. Le nombre d’obligations de sociétés a considérablement augmenté. Ils ont tous des rendements plus élevés. Même en Allemagne, qui avait au début encore plus de difficultés dans ce développement, la valeur nominale des obligations de sociétés a plus que triplé au cours des quinze dernières années. Bien entendu, les risques pour les obligations de sociétés sont également plus élevés. Mais lorsque vous achetez des fonds avec des obligations d’émetteurs différents, vous pouvez limiter les risques. Seul iBoxx Deutschland, qui contient de nombreuses obligations différentes, a réalisé un rendement décent de 4% au cours des 12 derniers mois. Troisièmement, les obligations ne doivent plus se cacher derrière des actions. Les actions sont généralement considérées comme plus rentables. Le graphique montre que ce n’est pas le cas à long terme. Au cours des vingt dernières années, iBoxx Allemagne a augmenté autant que l’indice boursier allemand DAX. La plupart des années, l’iBoxx était encore meilleur. Qui aurait pensé ça? Ce qui est également important: les fluctuations ont été beaucoup moins importantes pour les obligations que pour les actions. Les grandes crises de 2000/03 ou 2008/09 étaient à peine perceptibles sur l’iBoxx. Quatrièmement, les marchés obligataires sont extrêmement innovants depuis plusieurs années. Outre les obligations 08/15, il existe de plus en plus de segments spéciaux intéressants. Un exemple en est le domaine en plein essor des obligations durables (ESG = Environnement, Social, Gouvernance), qui ajoute des aspects éthiques aux rendements. Il existe également des liens entre des obligations et des assurances, les coupons dépendant de la survenance de certains événements d’assurance. De plus, le couplage des liens avec des actions se joue dans les variantes les plus différentes. L’avantage est que la rentabilité des obligations peut encore être améliorée par le pouvoir de gain des actions. Bon nombre de ces innovations sont conçues spécifiquement pour les investisseurs institutionnels et sont notamment demandées par eux. Les investisseurs privés peuvent en tirer profit à travers la construction de fonds actifs ou passifs. Pour les investisseurs, regardez les obligations avec de nouveaux yeux. Ils ne sont plus seulement un dépôt stable dans un portefeuille dominé par des actions et d’autres actifs rentables. Ils gagnent en importance en raison de la forte volatilité des marchés, du ralentissement de la croissance économique et de la montée des risques politiques. Cependant, les rendements plus élevés des obligations impliquent également des risques plus importants. Il est donc recommandé des fonds qui répartissent les risques. par Martin Hüfner2. Mai 2019 © Assenagon

Dr. Martin W. Hüfner est économiste en chef à Assenagon. Pendant de nombreuses années, il a été économiste en chef chez Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG et économiste principal à Deutsche Bank AG. Il a dirigé pendant cinq ans le prestigieux Comité économique et monétaire des économistes en chef de l’Association européenne des banques à Bruxelles. En outre, il a été pendant plus de dix ans vice-président et président du comité économique et monétaire de l’Association des banques allemandes et membre du conseil des ombres de la Banque centrale européenne, organisé par Handelsblatt et Wallstreet Journal Europe. Dr. Martin W. Hüfner est l’auteur de plusieurs livres, dont “Europe â ?? Le pouvoir de demain “(2006),” Le retour de l’Allemagne “(2007),” Attention: l’argent en danger “(2008) et” Sauvez l’euro! “(2011). Cet article reflète l’opinion de l’auteur et non le les éditeurs de boerse-frankfurt.de. Son contenu est sous la seule responsabilité de l’auteur.

