French News: Commission d’experts recherche et innovation repositionnée

Source: Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche. L’accélération du changement numérique accroît l’importance des conseils politiques factuels fournis par des scientifiques indépendants. La Commission d’experts pour la recherche et l’innovation (EFI) a un rôle central à jouer: elle conseille le gouvernement fédéral en matière de recherche, d’innovation et de performances technologiques. Le 1er mai 2019, trois nouveaux experts de renommée internationale ont été nommés à l’EFI: Irene Bertschek, Holger Bonin et Carolin Häussler. La nouvelle vice-présidente, Uwe Cantner, présidera la commission et la vice-présidente, Katharina Hölzle, présidera la chaire de microéconomie de l’Université Friedrich Schiller de Jena, où il est également vice-président pour les jeunes chercheurs et l’égalité des sexes. Il étudie les questions d’innovation économique dans les domaines de l’entrepreneuriat et des jeunes pousses, de la dynamique et de l’évolution industrielles, ainsi que de la coopération et des réseaux. Uwe Cantner est membre de la commission d’experts depuis 2015. Katharina Hölzle, nouvelle vice-présidente, est professeure en gestion de l’innovation et entrepreneuriat à l’Université de Potsdam. Elle fait des recherches sur vous. a. sur la créativité et l’innovation des entreprises, la conception, l’innovation dans les modèles commerciaux et la prospective stratégique. Katharina Hölzle est membre de l’EFI depuis 2018. Irene Bertschek est responsable du département de recherche “Economie numérique” du Centre ZEW – Leibniz de Mannheim et professeur d’économie de la numérisation à l’Université Justus Liebig de Giessen. Il renforce l’EFI par des travaux de recherche et a. Hoger Bonin est économiste du travail et directeur de recherche à l’Institut de recherche sur l’avenir du travail (IZA) de Bonn et professeur d’économie à l’université de Kassel. Il apporte une expertise de recherche u. a. Sur les conséquences des mutations démographiques et technologiques, de la transformation du monde du travail, de la protection des travailleurs qualifiés et de la migration au sein de la commission d’experts ein.Als titulaire de la chaire d’administration des entreprises axée sur l’organisation, la gestion des technologies et l’esprit d’entreprise à l’Université de Passau, Carolin Häussler fait partie de la EFI pour des raisons également scientifiques travail pratique à l’interface de ces domaines. Dans le cadre de ses recherches, elle s’occupe également de l’économie scientifique et complète la commission d’experts, Christoph Böhringer, professeur de politique économique à l’Université Carl von Ossietzky de Oldenbourg. Il est membre de l’EFI depuis 2012 et mène des recherches sur l’évaluation de l’impact de la réglementation des politiques économiques, principalement dans les domaines de la protection de l’environnement, de l’énergie et du climat. La Commission d’experts sur la recherche et l’innovation a été créée en 2006 et a présenté son premier rapport annuel au gouvernement fédéral en 2008. Il fournit des conseils scientifiques judicieux en matière de politique de recherche et d’innovation et présente chaque année les progrès réalisés et les actions possibles.

