French News: Défendre la liberté de la presse de manière agressive

Source: La gauche « La situation est en effet alarmante. Comme le classement publié récemment sur la liberté de la presse par Reporters sans frontières montre, a aggravé les conditions de travail des journalistes, en particulier en Europe « , explique Doris Achelwilm, porte-parole de DIE LINKE, Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai Achelwilm poursuit: « Dans tous les abus connus, comme la Pologne ou la Hongrie, m’a fait actuellement chargé le gouvernement autrichien avec les journalistes de la télévision Armin Wolf (ORF) étourdis. Que les politiciens du FPÖ droit veulent forcer le journaliste bien connu en raison d’un entretien critique pour prendre un sur », et le dénoncer est un processus monstrueux. Le gouvernement fédéral ferait bien d’intervenir influence modératrice sur le plan diplomatique. travailleurs des associations et des médias appellent à la mise en place d’un envoyé spécial de l’ONU pour la protection des journalistes depuis longtemps. L’Assemblée a adopté à l’unanimité une résolution en 2017 qui attendent depuis la mise en œuvre. Ce manque d’action doit être acceptée plus longtemps. la liberté de la presse doit offensive werden.Auch défendue en Allemagne la liberté de la presse est en partie sous la pression – notamment par le pouvoir judiciaire, les forces de sécurité et de renseignement ainsi que la mobilisation droite et marches. Les cas non signalés de crimes contre les journalistes est élevé. Une loi pour protéger les dénonciateurs toujours portés disparus. Il y a même une affaire criminelle contre le journaliste Oliver Schroem pour trahison présumée des secrets commerciaux dans la recherche sur le sperme fraude fiscale Ex. Comme gauche, nous demandons au gouvernement fédéral, par conséquent, beaucoup plus d’efforts dans ce dernier Bereich.Nicht sont des processus économiques de la concentration et le déclin de la diversité de la presse en particulier dans les journaux locaux un problème de plus en plus. La montée en puissance des plates-formes de médias tels que Facebook fait partie du problème, qui sera traitée par le cadre contemporain Réglage et règlement muss.Wir besoin des médias indépendants avec des conditions de travail sûres. Si l’emploi des journalistes mieux, ce qui est bon et important pour tout le monde “.

