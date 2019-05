French News: Demande de convention collective: Encore une grève chez Amazon

Source: DGB – Bundesvorstand02.05.2019Tarifticker Selon l’accord de négociation collective: une nouvelle grève frappe Amazon Les travailleurs des sites amazoniens de Rheinberg et Werne, Bad Hersfeld, Coblence et Leipzig se sont à nouveau mis en grève. Les arrêts de travail devraient durer jusqu’au 3 mai (Coblence) ou jusqu’au 4 mai 2019 (Rheinberg, Werne, Bad Hersfeld, Leipzig) et faire grève pour obtenir un salaire de base et de bonnes conditions de travail. “Ils exigent qu’Amazon ne dicte plus les conditions de travail de manière unilatérale”, a déclaré Stefanie Nutzberger, membre du conseil fédéral de Ver.di.Les grèves ont également lieu sous le signe des négociations collectives en cours dans la vente au détail et par correspondance. ver.di demande que les conventions collectives soient déclarées universellement contraignantes afin de remédier à l’érosion dramatique des négociations collectives. Une responsabilité générale s’appliquerait alors à Amazon. Pour le détaillant, ver.di appelle dans cette négociation collective 6,5% de salaires en plus, mais au moins 163 euros ou un euro de plus par heure.

suggérer

Vers le haut

MIL OSI