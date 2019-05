French News: Des jeunes professionnels verts en route pour la finale

Source: Deutscher BauernverbandA communiqué de presse conjoint de BDL et DBV

?? Le Berufswettbewerb 2019 est un grand succès avant même la finale de la Bundesliga début juin. Plus de 10 000 jeunes du secteur vert ont participé. les décisions du pays sont terminées “, a déclaré Udo Hemmerling, secrétaire général adjoint de l’Association des agriculteurs allemands (DBV). “Ainsi, non seulement les meilleurs employés juniors verts de chaque État sont déterminés, mais également ceux qui se sont qualifiés pour la décision fédérale dans les domaines de la viticulture, de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie”, a déclaré Hemmerling. La finale du 34ème concours professionnel de la jeunesse rurale allemande commence début juin. Organisé par une longue main, il y aura deux sites. La division viticole est située à Lauffen am Neckar, dans le Bade-Wurtemberg, tandis que dans la région autour de Ammersee (Bavière), des décisions seront prises dans les domaines de la maison et de l’agriculture, de la foresterie et de l’élevage. Nous avons rendu le concours plus inclusif cette année. Pour la première fois, des personnes malentendantes ont également pris part à la Saxe, a déclaré Kathrin Muus, présidente de l’Association des jeunes ruraux allemands (BDL): «En Basse-Saxe, des spécialistes des services agricoles ont également pu participer au concours, jusqu’au niveau national. , Cependant, ils ne seront pas représentés à la finale allemande ??, a déclaré Muus. Le Landjugendverband Württemberg-Baden et l’Association des jeunes agriculteurs de Bavière, l’Association des agriculteurs de Bavière et l’Association des agriculteurs de l’Etat du Bade-Wurtemberg investissent beaucoup d’énergie dans leurs préparatifs depuis des mois. Après tout, avec leurs partenaires, ils aspirent à réaligner un concours professionnel pratique, excitant et à jour (BWB). Ce faisant, les participants connaîtront les sites de compétition les plus variés: il y a d’un côté la cave privée Rolf Willy (Nordheim), qui intègre le BWB dans la vie professionnelle quotidienne. D’autre part, il y a la maison de l’agriculture bavaroise Herrsching, le centre d’enseignement, d’expérimentation et d’expertise pour bovins laitiers et bovins à Achselschwang, le centre de formation agricole de Landsberg am Lech et le Green Center Puch, qui peuvent contribuer au succès grâce à l’espace et aux technologies , Ils attendent tous avec impatience l’arrivée des participants aux élections fédérales du 1er juin, sous le slogan “Les emplois verts: la qualité. Trust. ?? avenir. Pour sélectionner le meilleur des meilleurs des cinq divisions du pays. À cette fin, les stagiaires et les étudiants passeront une semaine à démontrer leurs connaissances théoriques et leurs compétences pratiques de A pour connaissances générales à Z pour sélection. Le concours professionnel est organisé tous les deux ans par BDL, Deutscher Bauern- und Deutscher LandFrauenverband avec ses associations régionales et la Schorlemer Stiftung. Financé par le ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture et la Landwirtschaftliche Rentenbank, le projet de formation continue attire l’attention du public sur les professions vertes et les zones rurales. Medienpartnerwww.agrarheute.com soutient le concours professionnel de la jeunesse rurale allemande en 2019 exclusivement en tant que partenaire média. Vous trouverez des actualités, des reportages intéressants et bien plus encore dans le magazine agrarheute et sur www.agrarheute.com.

MIL OSI