French News: Dr. Klaus Benthin honoré pour son travail éducatif fructueux

Source: Deutscher BauernverbandDer vlf Association fédérale de l’enseignement agricole a dr. Klaus Benthin a reçu la médaille Theodor Hensen pour son engagement exceptionnel et de longue date en faveur de la formation continue dans l’agriculture et les zones rurales. Dr. Benthin a créé la Heimvolkshochschule Seddiner See à Brandebourg en 1992 et l’a développée pour en faire un établissement d’enseignement hautement respecté. Le président du vlf-Bundesverband Johann Biener: ?? Klaus Benthin pour la formation de personnes dans le secteur agricole mérite notre reconnaissance. Avec la Heimvolkshochschule Seddiner See, il a créé un phare et un point de cristallisation de l’éducation des adultes et de la formation continue en milieu rural. “

Honorer le Dr Klaus Benthin avec la médaille Theodor Hensen de la vlf (2e à gauche), Erhard Horst-Saur (à gauche), Brigitte Engemann (2e à droite) et Johann Biener (à droite), président du vlf-Bundesverband

Source: vlf

MIL OSI