French News: Empêcher l’extradition de Julian Assange aux États-Unis

Source: La gauche “Le gouvernement britannique ne peut pas extrader Julian Assange vers les États-Unis, où il est menacé après avoir été exposé à une longue peine de prison ou même à la peine de mort. Le gouvernement fédéral doit accorder l’asile politique à Julian Assange et plaider en faveur de sa protection et de sa non-extradition dans l’Union européenne “, a expliqué Sevim Dagdelen, vice-président du groupe parlementaire DIE LINKE. Dagdelen poursuit: “Julian Assange et Wikileaks ont réalisé des travaux d’investigation journalistique méritoires en révélant des documents secrets américains sur les guerres en Irak et en Afghanistan. Ceux qui commettent des crimes de guerre en public n’appartiennent pas à la cour, mais les commettent. Julian Assange a gagné d’autres prix et récompenses pour son travail, sans cellule de prison ni affaire pénale. “

