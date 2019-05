French News: Famille – qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui?

MIL OSI – Source: Institut fédéral de recherche sur la population – BIB –

Titre: Famille – Qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui?

Depuis le milieu du siècle dernier, les formes de la famille ont constamment évolué. Les partenariats non matrimoniaux, les couples avec des ménages séparés, les marches ou les familles arc-en-ciel – toutes ces formes ont rejoint la famille nucléaire. Bien que réalisé plus tard et moins stable, il reste encore très souvent une destination ou une orientation pour les jeunes couples.

Ces tendances soulèvent la question de savoir dans quelle mesure les modifications apportées aux formes de la famille ont modifié les images familiales prévalentes dans la société. La famille nucléaire classique subsiste malgré la diversité actuelleLes premiers résultats empiriques basés sur les données du panel de BiB “Modèles de famille en Allemagne” ainsi qu’une étude qualitative sur les concepts de famille tracés donnent une image différenciée. Cela montre clairement que l’image de la famille nucléaire classique n’a nullement survécu. Comme auparavant, le formulaire avec le père, la mère et ses propres enfants est considéré comme un “prototype” au sein de la famille. Cependant, le consentement est en grande partie indépendant du fait que le couple soit marié ou non. Le mariage n’est donc pas une obligation pour la classification d’un couple en tant que famille. Mais cela peut être une condition préalable suffisante et remplacer le critère de la parentalité à cet égard. De plus, il semble que les autres formes de famille soient mieux acceptées. Cela reflète l’hétérogénéité des formes familiales au cours des dernières décennies. Idées picturales de la famille “droite” L’idée de la forme classique de la famille nucléaire est également validée lorsque les jeunes sont supposés dessiner leur forme familiale idéale. Bien qu’il ne soit pas possible de prouver une image cohérente, les dessins représentent principalement des couples hétérosexuels avec deux ou trois enfants. Les motifs similaires dans de nombreux dessins suggèrent donc qu’il existe effectivement des notions picturales stéréotypées fermement ancrées sur ce à quoi devrait ressembler une famille.