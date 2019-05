French News: Green Fisher: “Quelle est l’importance de la politique de la Fed?”

Source: Boerse Frankfurt2. Mai 2019. FRANKFURT (Green Fisher). En décembre 2018, les responsables de la Fed s’attendaient à une moyenne de deux hausses de taux d’intérêt pour l’année civile 2019. Dans les derniers sondages, ce nombre est tombé à zéro. Pour contrer les faiblesses de l’économie américaine, même des réductions de taux d’intérêt possibles sont au programme. De nombreux observateurs des marchés considèrent le processus décisionnel de la Réserve fédérale américaine comme un facteur important pour déterminer l’évolution future des marchés. Certes, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine est déterminante pour le niveau des taux d’intérêt à court terme. Une politique monétaire trop restrictive pourrait également être une cause possible d’un marché baissier. En revanche, l’influence de la Fed sur les marchés a tendance à être surestimée et tant que la Réserve fédérale américaine se comporte comme des œufs crus et annonce chaque étape en détail, le potentiel de surprise négatif est toutefois limité avec un long délai. La Fed va-t-elle baisser les taux d’intérêt en 2019. La plupart des baisses de taux de la Fed ont été effectuées à une époque où une récession ou un marché baissier avait déjà commencé sur les marchés des actions. D’autre part, l’historique montre également des exemples d’actions de ce type menées par la Fed sur un marché haussier intact. Des exemples bien connus sont le milieu des années 90 ou les réductions de taux sous Alan Greenspan au second semestre de 1998.

À l'heure actuelle, toutefois, la discussion sur une réduction des taux n'est que spéculation. Bien entendu, les responsables de la Fed disposent de cette marge de manœuvre, qui ne semble pas totalement illogique. Actuellement, l'inflation est en dessous de l'objectif de 2%, la courbe des rendements est sur le point de s'inverser et la Fed est consciente des regards critiques des observateurs du marché. En 1998, la situation était similaire: comme vous le savez aujourd'hui, vous vous trouviez sur un marché haussier mature mais parfaitement intact, même si le marché boursier a été secoué par de lourdes corrections. Crise asiatique, crise du rouble, échec du hedge fund LTCM, inquiet pour le passage à l'an 2000 – la peur d'un marché baissier était grande. On pourrait avoir l'impression que les baisses de taux ont sauvé la situation et donné au marché haussier plus de marge de manœuvre. De même, certains observateurs du marché voient les commentaires de la Fed, le pied Le marché haussier est assez fort Cependant, nous pensons qu'une telle action de la Fed n'est pas nécessaire pour obtenir la continuation du marché haussier actuel. L'inversion à court terme de la courbe des rendements américaine fait l'objet de nombreuses discussions et ne présente pas de potentiel de surprise négatif, ni un outil de synchronisation. De plus, la courbe des rendements globale est le facteur clé pour les banques connectées au niveau mondial, qui reste positive gekrümmt. "L'espoir" de nombreux observateurs du marché en ce qui concerne les baisses de taux d'intérêt réchauffe la vieille histoire de conte de fées selon laquelle le marché haussier mondial dépend du soutien de la Fed pour survivre. Toute personne qui examine de plus près le déroulement du programme d'assouplissement quantitatif lié aux prêts aux États-Unis verra une image différente. ConclusionLa discussion excitante sur la fragile Fed inclut deux facteurs positifs. Au début, son attitude hésitante indique qu'elle utilise ses instruments avec précaution. Deuxièmement, les débats publics empêchent la majorité des investisseurs d'être pris au dépourvu par une action "surprise" de la Fed. pourrait être attrapé. par Thomas Grüner2. Mai 2019 © Green Fisher À propos de l'auteur Thomas Grüner est le fondateur et le vice-président du conseil d'administration de Green Fisher Investments Asset Management. Son partenaire, Ken Fisher, est un chroniqueur de Forbes depuis plus de 30 ans et a averti en mars 2000 à temps pour l'éclatement de la bulle de la nouvelle économie. Ken Fisher figure parmi les 400 Américains les plus riches et se classe au 211ème rang du classement actuel de "Forbes". Fisher Investments gère actuellement plus de 65 milliards de dollars. Cet article reflète l'opinion de l'auteur et non celle des rédacteurs. de boerse-frankfurt.de. Son contenu est la seule responsabilité de l'auteur.

MIL OSI