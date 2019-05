French News: Guide multimédia BMW M Motorsport, DTM 2019.

Il y aura des épreuves de course conjointes avec le championnat japonais de Super GT. Les constructeurs japonais complètent un départ invité lors de la finale de la saison du DTM à Hockenheim. En novembre, tous les constructeurs se rencontrent pour une course commune sur le japonais Fuji Speedway.

Outre les sites allemands Hockenheim, Nürburgring, Norisring et Lausitzring, ainsi que les stations internationales Brands Hatch et Misano déjà connues de l’année précédente, les courses à Zolder et à Assen sont nouvelles au programme.

Source: BMW GroupDans le DTM, la nouvelle ère de la classe 1 débutera en 2019 avec des moteurs turbo à quatre cylindres. En neuf week-ends de course dans cinq pays, la BMW M4 DTM se mesure avec la concurrence d’Audi et du nouveau troisième constructeur du DTM, Aston Martin.