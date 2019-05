French News: Il y a 15 ans: élargissement de l’UE vers l’est

Source: Agence fédérale pour l’éducation civique En mai 2004, le plus grand élargissement jamais enregistré dans l’UE. La plupart des dix pays candidats à l’adhésion en Europe centrale et orientale ont depuis lors connu une évolution positive du point de vue économique. Les procédures constitutionnelles contre la Pologne et la Hongrie ont toutefois mis le bilan politique en perspective. Le 1 er mai 2004, la Pologne a rejoint l’UE. Le jour de l’adhésion, d’innombrables personnes ont franchi le pont de l’Oder entre les deux villes frontalières de Francfort (Oder) et Słubice. (© picture-alliance / dpa)

