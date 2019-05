French News: La fonction publique dans les Etats fédérés: faits et chiffres

Source: DGB – Bundesvorstand02.05.2019Fonction publiqueLa fonction publique dans les États fédérés: faits et chiffres Une grande partie des employés de la fonction publique travaillent pour les États fédérés et les municipalités. Les pays sont des employeurs et des employeurs pour un total de 2,39 millions de personnes; le secteur municipal compte 1,49 million d’actifs. Dans la fonction publique, dans les crèches, les écoles, la police et les pompiers, rien ne fonctionne sans ces collègues. Cependant, les pénuries de personnel, l’encombrement au travail et les tendances démographiques menacent la capacité de la fonction publique. Il y a un besoin d’action.

À quoi ressemble la dotation en personnel dans les 16 États fédéraux? Combien d’employés vont prendre leur retraite dans un proche avenir? Combien de jeunes collègues sont formés? La nouvelle infographie “Faits et chiffres sur la fonction publique des États fédérés” de la DGB précise la situation actuelle en fonction de certains domaines de travail. Individuellement pour chaque État.Infographie “Faits et chiffres sur la fonction publique des États fédéraux”

