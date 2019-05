French News: Laboratoire de nouvelles formes de théâtre

Source: Koerber FoundationLe Körber Studio Junge Regie offre un espace de rencontres et de discussions sur les mises en scènes, les méthodes de travail et les concepts. Le festival invite les étudiants et les enseignants des cours de direction en Allemagne, en Autriche et en Suisse à Thalia, dans la rue Gaussstraße à Hambourg. Il est considéré comme «la plate-forme la plus importante au niveau national pour la jeune génération de réalisateurs» (NDR Kultur). Douze jours seront consacrés à douze œuvres désignées par les universités comme mises en scène exceptionnelles du festival. En tant qu’université d’accueil internationale, l’école hongroise de théâtre et de cinéma de Budapest est invitée au festival cette année. L’académie de théâtre August Everding, à Munich, participe au festival en 2019 avec ses étudiants en tant qu’observateurs. À l’occasion de l’ouverture du festival le 12 juin, l’auteur et réalisateur Falk Richter prononcera un discours sur “La politique et le théâtre”. Le jury est composé de 2019: Beate Heine (dramaturge en chef et assistante à la réalisation Schauspiel Köln), Necati Öziri (forum international des auteurs et réalisateurs indépendants à la Theatertreffen / Berliner Festspiele), Alexander Riemenschneider (metteur en scène), Dagmar Schlingmann (intendant Staatstheater Braunschweig) et Falk Schreiber (journaliste culturel indépendant, comprenant le Hamburger Abendblatt, nachtkritik.de, théâtre aujourd’hui). Programme de téléchargement (PDF) Informations complémentaires: www.thalia-theater.de/koerber Fondation Körber et le Theater Academy Hamburg sous le patronage du Deutsches Bühnenverein.

