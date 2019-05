French News: Le ministère fédéral de l’environnement promeut les quartiers d’eau potable respectueux du climat

Source: Ministère fédéral de l’Environnement, Conservation des bâtiments et de la sécurité nucléaire. Avec le projet “Retournement de l’eau – L’eau potable est une protection du climat”, l’eau du robinet au lieu des boissons emballées est annoncée afin d’éviter les emballages de boissons et de réduire les gaz à effet de serre nocifs.

Le projet “Retournement de l’eau – L’eau potable est une protection du climat” vise à promouvoir l’eau du robinet plutôt que les boissons conditionnées

Le projet pilote “Mariannenkiez” accessible à tous, à Berlin, financé par le ministère fédéral de l’Environnement, sera étendu à douze autres sites en Allemagne au cours des trois prochaines années. Le club de Berlin un conseil: appuyez sur e. V. souhaite mettre en place des puits avec les fournisseurs publics d’eau et proposer des informations sur l’eau potable. Ceci devrait être évité pour les emballages de boissons et les gaz à effet de serre dommageables pour le climat peuvent être économisés. Le projet “Retournement de l’eau – L’eau potable est une protection du climat” s’inscrit dans le plan en 5 points du ministère fédéral de l’Environnement, qui préconise moins de plastique et plus de recyclage. Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, finance le projet avec 1,3 million d’euros de l’Initiative nationale sur le climat: “Boire de l’eau du robinet économise de l’argent, de l’énergie et des emballages inutiles. Je suis ravi que le projet pilote, qui a été couronné de succès, soit étendu à toute l’Allemagne au cours des trois prochaines années et que l’eau potable soit présentée comme une alternative saine et écologique aux boissons conditionnées. ” -Places, élabore des offres éducatives pour les garderies et assure la promotion de l’eau potable dans les entreprises et les institutions publiques. L’utilisation accrue de l’eau potable publique réduit les déchets d’emballages dans le secteur des boissons, améliore la disponibilité de l’eau potable dans les lieux publics et soulage en même temps les ménages à faibles revenus. Le projet est mis en œuvre dans le cadre de plusieurs actions dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’eau 2018-2028. Le projet de protection du climat est mené par Berliner. V. mis en œuvre en étroite coopération avec les fournisseurs publics d’eau potable et financé par le ministère fédéral de l’Environnement grâce aux fonds de l’Initiative nationale sur le climat. Il s’étend du 1er mai 2019 au 30 avril 2022.

