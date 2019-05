French News: Le ministre des Affaires étrangères Maas à l’occasion de la Journée de la liberté de la presse

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangères: Un paysage de presse libre, indépendant et diversifié est une condition préalable à toute démocratie en fonctionnement. Elle recherche et questionne, informe et éduque, exige la responsabilité et déclenche des débats. En bref, cela crée un espace de communication et de participation, essentiel dans toute société démocratique. À l’occasion du 70e anniversaire de notre Constitution et de 70 ans après la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l’homme, nous n’avons aucune raison de rester en arrière. , Leur destin nous a montré de manière impressionnante à quel point la liberté de la presse est mondiale. C’est particulièrement vrai ici au Mexique, l’un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes: la protection de la liberté de la presse est l’une de nos tâches les plus importantes – dans notre pays et à l’échelle internationale. Nous sommes donc en contact étroit avec nos partenaires pour une meilleure protection des journalistes dans le monde entier.Nous sommes non seulement reconnaissants à nos journalistes dévoués en cette Journée de la liberté de la presse, mais également notre engagement à les défendre et à défendre la liberté de la presse dans le monde.

