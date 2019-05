French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki: Notre drapeau est passé, présent et futur

Source: Président de la Pologne en polonais

La politesse déterminée par les drapeaux blanc et rouge est le choix et l’état d’esprit – a déclaré le Premier ministre. Il a souligné que la Pologne est construite non seulement par des similitudes, mais également par des différences. Le plus important, c’est que peu importe la façon dont nous différons, nous avons la Pologne dans nos cœurs, car c’est notre avenir, at-il souligné. Voir le film Le Premier ministre Mateusz Morawiecki à l’occasion de la Journée des drapeaux à Szczecin »

Comme il l’a ajouté, «politesse» signifie solidarité et liberté. C’est aussi notre façon de faire, il continue de parler aux anciens combattants et aux anciens combattants. Il a également exprimé l’espoir que les générations futures s’en iront de la sorte. Le 2 mai, la Journée du drapeau polonais a été créée en 2004. Historiquement, les couleurs nationales polonaises sont dérivées des couleurs des armoiries du royaume de Pologne et des armoiries du Grand-Duché de Lituanie. Dans la symbolique du drapeau polonais, le blanc provient du blanc de l’aigle, qui est l’emblème de la Pologne et du blanc du Pogon – le chevalier galopant à cheval – l’emblème de la Lituanie. Le Premier ministre a également souligné que suspendre le drapeau le jour de sa fête était un symbole de la plus haute importance: il témoigne de l’attachement et du respect pour la Pologne, ce que “nous avons non seulement dans nos cœurs, mais nous voulons le partager en construisant y compris la communauté du Commonwealth. “À l’occasion du drapeau et de la journée de la Constitution du 3 mai, le bâtiment de la chancellerie du Premier ministre aura ses couleurs nationales. Les éclairages blanc et rouge seront visibles les 2 et 3 mai de 20h à 16h30.

MIL OSI