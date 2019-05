French News: Les démocraties face à de grands défis

Source: CDU CSU

02/05/2019

Liberté de la presse: responsabilité de la cohésion des sociétés ouvertes

À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les dirigeants européens soulignent l’importance du reportage gratuit pour les démocraties et de la menace croissante qui pèse sur les journalistes du monde entier.

“La démocratie n’existe pas sans la liberté d’opinion et la presse. C’est pourquoi il est particulièrement important d’être solidaire des journalistes du monde entier et de s’exprimer activement lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse “, a déclaré le président du groupe de travail Droits de l’homme et aide humanitaire du groupe parlementaire CDU / CSU , Michael Brand.

Photo: alliance photo / orange chromé

Le nombre de blogueurs et de journalistes emprisonnés augmente

Selon le classement de Reporters sans frontières (ROG) publié en avril 2019, l’espace libre des journalistes en 2018 s’est détérioré dans toutes les régions du monde, y compris en Europe. Pour la seule année 2019, le ROG compte déjà sept journalistes tués et 170 journalistes emprisonnés. Le nombre de blogueurs, de journalistes citoyens et de travailleurs des médias emprisonnés est actuellement de 166.

“Face à cette persécution des journalistes, leur protection doit être massivement renforcée, y compris au niveau des Nations Unies”, a déclaré Brand. L’ONU a nommé un représentant spécial. En raison de la menace croissante pesant sur les professionnels des médias et des restrictions croissantes imposées à la liberté de la presse et à la liberté d’expression, il est urgent de le faire dans le monde entier, selon Brand. “Les crimes contre les journalistes doivent être punis de manière constante.”

La violation de la liberté de la presse est une rupture de civilisation

Gitta Connemann, chef adjointe de la faction de l’Union, considère également que la liberté de la presse et la liberté d’expression sont des biens “inséparables et non négociables pour les démocraties”. La blesser était une “rupture de civilisation”, qui a également eu lieu de manière permanente en Europe, mais également en Turquie, en Égypte ou aux États-Unis. Les médias illimités et l’utilisation illimitée de l’information pourraient faire rêver de nombreuses personnes dans le monde.

MIL OSI