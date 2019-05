French News: Les flux de trésorerie de Maduro International

Source: CDU-CSU

02/05/2019

Hardt demande des sanctions effectives contre les assistants de Maduro

La lutte pour le pouvoir au Venezuela prend une tournure dramatique: des manifestations, des blessés et de larges pans de l’armée sont toujours du côté du président Maduro, tandis que les foules dans les rues et au Parlement soutiennent le président par intérim, Guaidó. De nouvelles sanctions pourraient aider à résoudre le conflit.

Le 1er mai également, les opposants au gouvernement socialiste Maduro se sont rassemblés pour manifester dans tout le pays. Le chef de l’opposition et président par intérim, Juan Guaidó, l’a appelé. La Garde nationale a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc contre les manifestants. De nouveau, il y a eu des dizaines de blessés. Au moins 168 manifestants ont été arrêtés, selon l’organisation non gouvernementale Foro Penal.

Jürgen Hardt, responsable de la politique étrangère de la CDU, met en garde contre toute intervention militaire extérieure dans le conflit au Venezuela. Maduro n’offre aucune perspective au pays, a déclaré Hardt dans un entretien avec Deutschlandfunk. “Mais je souhaiterais vraiment que nous donnions au peuple vénézuélien l’occasion et le sentiment de secouer ce régime de Maduro par lui-même, et je condamne l’ingérence russe des populations locales”, a déclaré Hardt. La Russie et les États-Unis devraient se retenir.

Augmenter la pression avec des sanctions

Selon Hardt, il est préférable, selon Hardt, de resserrer davantage les sanctions contre le régime de Maduro et contre l’élite, qui y gagne de l’argent grâce à des transactions pétrolières illégales. “L’Union européenne devrait aussi y penser”, suggère Hardt. “C’est la forme de pression que nous devrions exercer. Une intervention militaire externe apporterait de nouvelles cartes en jeu, dont nous ne savons pas comment, au final, les affecteront entre les mains des joueurs. “

Les aides de Maduro réduisent les finances

Selon Hardt, les sanctions ne frappent pas la population vénézuélienne, mais plus particulièrement ceux qui profitent de manière corrompue du régime de Maduro. “Ce sont ceux sur les comptes desquels l’argent du pétrole provient des terres du pays”, a déclaré la politique étrangère. “Il ne va pas dans le trésor public ni dans les écoles et les hôpitaux, mais dans les poches, dit-on, de 3 000 généraux corrompus et autres hauts responsables du régime. Si nous fermons effectivement leurs comptes et bloquons leur accès aux marchés financiers internationaux, ils sauront donc qu’ils ne peuvent pas utiliser cet argent en dehors du Venezuela et qu’ils ne peuvent pas acheter avec ces cartes de crédit en Amérique, en Europe ou ailleurs. “

