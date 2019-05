French News: Marché Baader Bond: “Les États de l’UE réduisent leur nouvelle dette relative”

Source: Boerse Frankfurt2. Mai 2019. MÜNCHEN (Banque Baader). Dans l’ensemble, les derniers chiffres publiés par l’office européen des statistiques, Eurostat, sont bons: selon cet indicateur, les États membres de l’Union européenne ont réussi l’année dernière à réduire considérablement leur nouvelle dette. Ainsi, le déficit budgétaire moyen dans l’Union européenne (UE) était de 0,6% du PIB, contre 0,5% pour les pays à 19 euros. Un an plus tôt, ces valeurs étaient encore à 1%. Ainsi, 13 pays de l’UE sur 28 ont enregistré un excédent budgétaire l’année dernière – mais uniquement en termes relatifs. Cependant, en termes absolus, la dette augmente légèrement et, grâce aux recettes fiscales record, l’Allemagne figure également parmi les pays affichant un excédent public de 1,7% en termes de PIB. Le Luxembourg (plus 2,4%), la Bulgarie et Malte (les deux plus 2,0%) ont encore mieux performé. Les Pays-Bas (plus 1,5%) et souvent grondé (plus de 1,1%) se classaient dans le groupe le plus élevé. En revanche, la Roumanie (moins 3,0%) et Chypre (moins 4,8%) présentaient des déficits élevés. En fin de compte, par rapport au PIB, la dette publique de l’UE est passée de 81,7% (2017) à 80,0% (fin 2018). Dans la zone euro, ce chiffre est passé de 87,1% à 85,1%, ce qui est encore bien au-dessus du critère de Maastricht de 60%. Toutefois, cette évolution ne peut être assimilée à une réduction de la dette en termes absolus, mais toujours uniquement par rapport au PIB. La dette publique réelle a légèrement augmenté dans la zone euro de 2017 à 2018, passant de 9,76 milliards à 9,86 milliards d’euros.

