French News: Match à domicile fébrile du BMW Team RLL à Mid-Ohio.

Source: BMW Group Munich. Ce week-end, la BMW Team RLL débutera sur le circuit historique de Mid-Ohio Sports Car Course (États-Unis) pour la quatrième course du championnat IMSA WeatherTech SportsCar (série IMSA). Après une course mixte il ya trois semaines à Long Beach (États-Unis), l’équipe souhaite donner la bonne réponse à sa course à domicile. Déjà la saison dernière, le parcours de 3,86 kilomètres était beaucoup plus accommodant pour la BMW M8 GTE que le parcours routier temporaire de Long Beach. En Editions GTLM, John Edwards (États-Unis) a signé la pole position de la BMW M8 GTE n ° 24. En course, Connor De Phillippi (États-Unis) et Alexander Sims (GBR) ont pris la deuxième place dans la voiture sœur avec le numéro 25.

Alors que De Phillippi partage le cockpit de la BMW M8 GTE n ° 25 avec Tom Blomqvist (GBR), John Edwards (États-Unis) et Jesse Krohn (FIN) se relaient pour la 24e. À la cinquième place, De Phillippi est actuellement le pilote BMW le mieux classé au classement général. Après trois courses, BMW occupe la deuxième place parmi les constructeurs de la classe GTLM.

La course débutera le dimanche 5 mai à 13h40 heure locale (19h40 CEST).

Citations avant la course à Mid-Ohio.

Bobby Rahal (Team Principal, BMW Team RLL): “Mid-Ohio est l’un des circuits routiers techniques classiques en Amérique du Nord, inspirant toujours les coureurs et les équipes. Comme il s’agit de notre piste à la maison, toute l’équipe ressent un peu plus de motivation de la part des spectateurs autour de la piste. Notre objectif est de surpasser l’excellente course de l’année précédente. “

Tom Blomqvist (BMW M8 GTE n ° 25): “Après l’une ou l’autre déception, je suis persuadé que tout le monde est très motivé pour obtenir un résultat solide à Mid-Ohio. En tant qu’enfant, la piste sur le simulateur était l’une de mes préférées. En conséquence, je suis ravi maintenant que je peux essayer moi-même. Le cours devrait mieux s’intégrer à notre ensemble que les précédents. C’est pourquoi je suis confiant et très motivé pour être sur le podium pour la première fois cette année. “

Connor De Phillippi (BMW M8 GTE n ° 25): “Mid-Ohio est toujours une course très spéciale pour notre équipe. C’est notre course à domicile et j’ai hâte de reprendre ce parcours. Nous sommes tous prêts à remonter sur le podium et à nous améliorer par rapport aux courses précédentes. “

John Edwards (BMW M8 GTE n ° 24): “Mid-Ohio est une excellente piste qui pose des défis aux points clés de ses enquêtes. C’est aussi la course à domicile pour notre équipe. Donc, la pression pour obtenir un bon score pour les garçons et rendre Bob heureux est un peu plus élevée. Jesse et moi attendons toujours notre première victoire commune, et Mid-Ohio serait un endroit spécial pour le faire. “

Jesse Krohn (BMW M8 GTE n ° 24): “Le Mid-Ohio est important non seulement parce que c’est notre course à domicile, mais aussi parce que c’est une course importante pour le championnat. Nous n’avons pas passé le meilleur week-end à Long Beach. C’est pourquoi il est encore plus important d’obtenir un bon résultat là-bas. Mid-Ohio était une nouvelle piste pour moi l’année dernière, donc j’ai dû apprendre rapidement en essais libres. Ce sera plus facile cette année, car nous avons pu ajuster la voiture directement pour le week-end au lieu de connaître la piste en essais libres. Dans l’ensemble, j’aime bien le parcours et cela va bien avec notre voiture. Donc, je m’attends à un week-end fort. “

MIL OSI