French News: Nouveau dans la communauté? Qui sait quelle prévention des risques naturels

Source: Umweltbundesamt – Agence de l’environnement de l’Autriche, CCCapMig: sensibilisation aux risques et auto-approvisionnement des migrants en Autriche. Le projet CCCapMig a été réalisé. L’accent a été mis sur la gestion des risques naturels et le changement climatique des migrants dans les zones rurales, la principale conclusion étant que la sensibilisation aux risques des nouveaux citoyens, qui ont encore peu de contacts locaux, est particulièrement faible. Il y a une prise de conscience accrue du risque dans les endroits où il y a des marées hautes répétées et des informations régulières sur la communauté. L’offre privée a montré peu de différence entre la population à long terme, les immigrants et les migrants. Dans la plupart des cas, la motivation à agir augmente uniquement après des phénomènes météorologiques extrêmes et une préoccupation personnelle. Le projet CCCapMig a été financé par le Fonds pour le climat et l’énergie, auquel ont participé l’Agence fédérale de l’environnement, l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie appliquées de Vienne et l’Institut fédéral de l’agriculture et des mines. Enquête: Inge Zechmann, attachée de presse, Agence fédérale de l’environnement, tél.: 01 / 31304-5413Michaela Klement, chargée des relations publiques de l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne, tél.: 01 / 47654-10421

MIL OSI