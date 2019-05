French News: Pas de liberté de la presse, pas de démocratie

Depuis 1997, l’UNESCO décerne le Prix Guillermo Cano aux journalistes emprisonnés, menacés, agressés ou assassinés le 3 mai. Nous accueillons cette année le prix des braves journalistes Kyaw Soe Oo et Wa Lone. Tous deux ont été condamnés à sept ans de prison après avoir été arrêtés en décembre 2017 pour avoir signalé des violations des droits de l’homme et des crimes violents contre la minorité musulmane Rohingya au Myanmar. “

La Journée de la liberté de la presse, un média au service de la démocratie: le journalisme et les élections critiques montre à nouveau les défis du journalisme sérieux et critique dans les démocraties, ainsi que sa grande responsabilité pour la cohésion de sociétés ouvertes.

Face à cette persécution des journalistes, leur protection doit être massivement renforcée, y compris au niveau des Nations Unies. La création d’un envoyé spécial des Nations unies est une nécessité urgente dans le monde entier en raison de la menace croissante pesant sur les travailleurs des médias et de la restriction croissante de la liberté de la presse et d’expression. Les crimes contre les journalistes doivent être punis de manière constante.

Selon le classement de Reporters sans frontières (ROG) publié en avril 2019, l’espace libre des journalistes en 2018 a diminué dans toutes les régions du monde, y compris en Europe. Dans un record alarmant pour 2019, le ROG compte déjà sept journalistes tués et 170 journalistes emprisonnés. Le nombre de blogueurs, de journalistes citoyens et de travailleurs des médias emprisonnés est actuellement de 166.

“La démocratie n’existe pas sans la liberté d’opinion et la presse. C’est pourquoi il est particulièrement important d’être solidaires des journalistes du monde entier et de les défendre activement à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

La Journée mondiale de la liberté de la presse, organisée vendredi, sensibilisera les citoyens aux démocraties sur l’importance du journalisme gratuit et sur la menace croissante qui pèse sur les journalistes du monde entier. Le président du groupe de travail sur les droits de l’homme et l’aide humanitaire du groupe parlementaire CDU / CSU, Michael Brand, explique: