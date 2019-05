French News: “Préparer l’Allemagne pour l’avenir”

Source: CDU CSU

Ralph Brinkhaus, président du groupe parlementaire CDU / CSU, dans un entretien avec la Rhein-Neckar-Zeitung. Voici la conversation en extraits:

Monsieur Brinkhaus, après de nombreuses disputes au début de l’année, les vagues dans la Grande Coalition semblaient s’être un peu adoucies ces derniers temps. Est-ce juste le calme avant la prochaine tempête?

Non, j’espère que c’est le retour à la paperasse. Sur le plan interne, cela concourt au fait que la coalition n’était vraiment pas un mariage d’amour, mais très soigné. Nous travaillons constamment pour améliorer un peu la vie des citoyens. De la loi sur le renforcement de la famille sur le paquet Good-Kita à l’amendement constitutionnel visant à numériser les écoles et du droit des services de nomination et de passation des marchés à la loi renforçant les soins infirmiers, nous avons également mis en œuvre de nombreux projets. Les querelles sur d’autres sujets ont malheureusement parfois parfois éclipsé cela dans la perception du public.

Il y a encore des points de friction entre les partenaires de la coalition, par exemple l’introduction d’une taxe sur le CO2. Pensez-vous que cette mesure est judicieuse pour la protection du climat?

Nous travaillons actuellement très fort à Berlin sur la manière dont nous pouvons atteindre nos objectifs en matière de protection du climat d’ici 2030. Certains pensent à une taxe sur le CO2, d’autres à une expansion du commerce des certificats. Mais toutes ces mesures ont aussi des effets collatéraux. Par exemple, la question sociale est la suivante: que se passera-t-il lorsque l’énergie coûtera plus cher et ce que cela signifiera pour les emplois au Canada? Dans ce contexte, nous examinerons les différentes mesures de très près. Ce que nous ne voulons absolument pas, c’est un fardeau supplémentaire pour les citoyens.

“Progresser dans la numérisation et les communications mobiles”

Quels projets souhaiteriez-vous mettre en œuvre au cours de cette législature?

Nous devons préparer le pays pour l’avenir. Cela signifie avant tout que nous devons nous adapter économiquement et promouvoir l’innovation. Dans ce contexte, il est très regrettable que la ministre de l’Education, Anja Karliczek, n’ait pas reçu les fonds que nous avions prévus pour son portefeuille dans le projet de budget. Nous devons également améliorer l’infrastructure et progresser dans la numérisation et les communications mobiles. La Défense doit investir énormément dans la cybersécurité. Cela crée une situation de menace complètement nouvelle. Et le sujet de la vie nous tient particulièrement à cœur.

“Nous devons rendre la construction moins chère”

Comment voulez-vous créer suffisamment de logements abordables?

Nous ne pouvons pas continuer à édicter de nouveaux règlements. Parce que cela ne crée pas un seul nouvel appartement ni un seul nouveau site de construction. Nous devons voir que nous identifions de nouvelles zones, que nous montons plus, en permettant plus d’étages et en rendant la construction moins chère dans l’ensemble. En raison de nombreux codes du bâtiment, la construction coûte très cher aujourd’hui. Nous avons besoin d’un frein de prix de la construction, de sorte que les spécifications de l’État ne rendent pas toujours la construction plus chère. Nous souhaitons également mettre en œuvre les mesures d’incitation fiscale pour la rénovation de bâtiments éconergétiques. De plus, nos propositions concernant de meilleures options d’amortissement pour la construction de nouveaux appartements sont toujours au Bundesrat.

Que pensez-vous de l’instrument du frein de prix de location?

Cela ne mènera pas à plus d’appartements en construction. Le fait que les loyers soient si élevés est lié au fait qu’il y a trop peu d’appartements sur le marché. Par conséquent, la meilleure solution consiste à faire en sorte que plus de maisons soient construites. Dans le même temps, nous devons assurer un meilleur développement des nouvelles zones résidentielles. Tout le monde ne veut pas vivre dans le centre de Heidelberg. C’est pourquoi il est important d’ouvrir les voies de circulation appropriées dans les régions éloignées afin que les personnes puissent rapidement se rendre au travail de l’extérieur.

