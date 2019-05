French News: Réorienter la politique de l’Amérique latine, renforcer les droits de l’homme

Source: La gauche “Le voyage en Amérique latine du ministre des Affaires étrangères Heiko Maas est complètement dominé par son soutien aux putschistes au Venezuela. Alors que Maas insiste constamment sur la situation de la démocratie, des droits de l’homme et de la pauvreté au Venezuela, cela ne semble pas être un problème pour les pays qu’il visite. Les défenseurs des droits humains au Brésil, en Colombie et au Mexique ont un besoin urgent de soutien, et même dans ce pays, la majorité de la population vit dans une pauvreté abjecte. Il est donc honteux que le social-démocrate Maas ait largement épargné les questions relatives aux droits sociaux et aux droits de l’homme dans son programme au Brésil et en Colombie en faveur de son programme de changement de régime au Venezuela “, a déclaré Heike Hänsel, vice-président du groupe parlementaire DIE LINKE. Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi: “En Colombie, le ministre des Affaires étrangères a manqué le manque d’application et même de sabotage de l’accord de paix avec l’ancien gouvernement des Farc par le gouvernement en place et les assassinats ciblés de 500 militants sociaux et défenseurs des droits de l’homme depuis l’accord de paix avec les Farc. pour parler. Sa rencontre avec l’homme d’opposition vénézuélien Julio Borges, impliqué dans plusieurs tentatives de coup d’Etat, est un affront pour les victimes de la violence politique colombienne, qui n’ont retenu aucune attention, et encore moins une réunion. L’extrémiste de droite Jair Bolsonaro a massivement menacé les organisations sociales et les groupes de défense des droits de l’homme de l’appui nécessaire, il n’a même pas mentionné le scandale politique entourant l’ancien président emprisonné Lula da Silva. Au lieu de cela, il a donné l’absolution aux dirigeants du Bolsonaro en proclamant au président raciste et sexiste des valeurs communes et du multilatéralisme.Cette approche des gouvernements d’extrême droite en Amérique latine et le soutien ouvert des putschistes au Venezuela sont une honte pour une politique étrangère social-démocrate. Le gouvernement fédéral doit réaligner sa politique latino-américaine au lieu de soutenir la politique américaine sur le continent. “

