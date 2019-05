French News: Site officiel de Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Pour les médias / Communiqués de presse / Gala de la 4e édition du concours Architecte et urbanisme “Leader de l’accessibilité”

L’objectif du concours est de promouvoir un design universel et convivial pour les personnes handicapées. Il est organisé par l’Association des amis de l’intégration et l’Association des urbanistes polonais. Le concours était placé sous le haut patronage du président de la République de Pologne, Andrzej Duda.

8 mai 2019 (mercredi) à Le Président de la République de Pologne, Andrzej Duda, remettra les statuettes et les diplômes aux gagnants de la 4e édition du Concours d’architecture et d’urbanisme “Leader de l’accessibilité” à 12 heures au Palais présidentiel.