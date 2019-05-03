В Сочи названы победители первого Фестиваля ГТО среди семейных команд

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 мая, в Сочи (Краснодарский край) на спортивных объектах подведомственного Министерству спорта Российской Федерации ФГБУ «Юг Спорт» завершился первый в истории Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд.

В нём приняли участие представители 37 регионов России, успешно прошедшие отборочные этапы. В состав каждой семейной команды вошли четыре человека: один ребёнок 9-10 лет (II ступень комплекса ГТО), его родители 30-49 лет (VII и VIII ступени комплекса ГТО), а также один старший член семьи – бабушка или дедушка 50-69 лет (IX и X ступени комплекса ГТО).

По итогам трёх соревновательных дней лучший результат в командном зачёте показала семья Ледик (Калининградская область). Второе место заняла команда семьи Ахметовых (Тюменская область), а третье – семья Смышляевых (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

«На региональном этапе мы победили серьёзных соперников из 13 районов области: на отборочных этапах настраивались, поддерживали друг друга. Мы не знали, что здесь будет такая борьба, хотели попасть в десятку. Однако ровное выступление каждого из нас привело к победе, – отметили члены семьи Ледик. – Судейство было жёстким, но справедливым ко всем участникам. К слову, все семьи помогали друг другу, не было ни одного конфликта. Будем готовиться в следующем году и показывать детям, что в любом возрасте нужно быть активным и спортивным».

В эстафете ГТО первенствовала семья Яцко из Псковской области. В личных зачётах лидерами стали:

Алёна Гаврилова, Курганская область (II ступень комплекса ГТО);

Константин Светлов, Калужская область (II ступень комплекса ГТО);

Динара Гаммадова, Республика Дагестан (VII/VIII ступени комплекса ГТО);

Пётр Светлов, Калужская область (VII/VIII ступени комплекса ГТО);

Галина Дугова, Тюменская область (IX/X ступени комплекса ГТО);

Сергей Татарин, Калининградская область (IX/X ступени комплекса ГТО).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет всех победителей и призёров первого Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд с успешными выступлениями и желает новых спортивных достижений и успехов во всём!

С использованием информации и фото АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Пресс-служба Минспорта России

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