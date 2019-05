French News: À Sotchi, les gagnants du premier festival TRP parmi les équipes familiales sont nommés

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 3 mai, à Sotchi (territoire de Krasnodar), dans les installations sportives relevant du ministère des Sports de la Fédération de Russie, le FSB «Yug Sport» a clôturé le premier festival de l’histoire du complexe sportif et sportif «Prêt pour le travail et la défense» (TRP) parmi les équipes familiales.

Les représentants de 37 régions de la Russie, qui ont passé avec succès les tours de qualification, y ont pris part. Chaque équipe familiale comprend quatre personnes: un enfant âgé de 9 à 10 ans (phase II du complexe TRP), ses parents ont 30 à 49 ans (phases VII et VIII du complexe TRP) et un membre âgé de la famille – grand-mère ou grand-père de 50 à 69 ans ans (étapes IX et X du complexe TRP).

Selon les résultats des trois jours de compétition, la famille Ledik (région de Kaliningrad) a présenté le meilleur résultat de la compétition par équipe. La deuxième place a été remportée par l’équipe de la famille Akhmetov (région de Tioumen) et la troisième par la famille Smyshlyayev (Khanty-Mansiysk Okrug – Yugra).

«Au niveau régional, nous avons vaincu de sérieux rivaux de 13 districts de la région: lors des qualifications, nous nous sommes accordés et soutenus. Nous ne savions pas qu’il y aurait une telle lutte, nous voulions entrer dans le top dix. Cependant, la performance égale de chacun de nous a mené à la victoire », ont déclaré les membres de la famille Ledik. – Le jugement était difficile, mais juste pour tous les participants. Au fait, toutes les familles se sont entraidées, il n’ya pas eu un seul conflit. Nous préparerons l’année prochaine et montrerons aux enfants que, quel que soit leur âge, il faut être actif et sportif. ”

Dans la course de relais du TRP, la famille Yatsko de la région de Pskov a excellé. Les responsables personnels étaient: Alena Gavrilova, région de Kourgan (phase II du complexe du PR), Konstantin Svetlov, région de Kalouga (deuxième phase du complexe du PRS), Dinara Gammadova, République du Daghestan (stade VII / VIII du complexe du PR), Peter Svetlov, région de Kalouga ( Étapes VII / VIII du complexe TRP; Galina Dugova, région de Tioumen (étapes IX / X du complexe TRP); Sergey Tatarin, région de Kaliningrad (étapes IX / X du complexe TRP).

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite tous les lauréats et les lauréats du premier festival du complexe sportif pan-russe «Prêt pour le travail et la défense» (TRP) réunissant des équipes familiales aux performances réussies et souhaite de nouvelles réalisations sportives et des succès dans tous les domaines!

Avec l’utilisation d’informations et de photos de l’organisation autonome à but non lucratif “Direction des projets sportifs et sociaux”

Service de presse du ministère des Sports de Russie

MIL OSI