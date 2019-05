French News: Accord: la convention collective de Mantle dans l’industrie de l’imprimerie est de nouveau en vigueur

Source: Verdi – United Services Union3. Mai 2019 | Les parties à la négociation collective dans le secteur de l’imprimerie ont obtenu des résultats pour les 134 000 employés de l’industrie en Allemagne au petit matin du 3 mai. Le syndicat ver.di a annoncé que la convention collective complète avec ses annexes serait rétroactive au 1er octobre 2018 et restée inchangée pendant deux ans. Les traitements, salaires et indemnités de formation doivent être augmentés de 2,4% à compter du 1er mai 2019, de 2% à partir du 1er juin 2020 et de 1% à nouveau le 1er mai 2021. La convention collective a une durée de 36 mois allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2021. Le comité de négociation collective du syndicat se réunit ce matin pour discuter et convenir du résultat.

Le président adjoint du Ver.di, Frank Werneke, a déclaré que le résultat était “d’empêcher une dégradation massive des conditions de travail”. “Seules les pressions persistantes de la grève dans les entreprises ont empêché la division du personnel et rendu possible un règlement salarial”, ont déclaré Werneke.ver.di et l’association fédérale Print and Media ont convenu de poursuivre les discussions au cours des prochains mois, qui comportaient également la demande du syndicat après une responsabilité générale des conventions collectives. Les négociations étaient ouvertes. En l’absence d’accord sur une nouvelle disposition de la convention collective, le contrat entre en vigueur à compter du 1er mai 2021. Les parties à la négociation collective ont convenu d’un délai de préavis jusqu’au 31 mai 2019.

MIL OSI