French News: Amélioration de la qualité pour la science et la recherche

Source: La ministre fédérale fédérale de l’Éducation et de la Recherche, Anja Karliczek, avec ses collègues des États fédéraux avant la réunion de la Conférence scientifique conjointe. © BMBF / Hans-Joachim RickelLa Conférence scientifique conjointe du gouvernement fédéral et des Länder a adopté aujourd’hui un ensemble de trois pactes scientifiques. Cela donnera au système scientifique allemand une amélioration considérable de la qualité au cours des prochaines années. Le paquet se compose de trois accords entre États fédérés: Avec le “Zukunftsvertrag Studium und Lehre renforcement”, les gouvernements fédéral et régionaux améliorent conjointement la qualité des études et de l’enseignement et garantissent une gamme appropriée de cours. L’accord “Innovation dans l’enseignement universitaire” permettra au Renforcement de la capacité de renouvellement de l’enseignement supérieur, visibilité et importance de celui-ci; Pour la première fois, la promotion d’un enseignement innovant est ancrée au niveau institutionnel: le “Pacte pour la recherche et l’innovation” sera poursuivi dans les années 2021-2025 avec des accords d’objectifs clairement définis Anja Karliczek, ministre fédérale de l’Education et de la Recherche, a déclaré à propos de la compétitivité internationale des instituts de recherche non universitaires: “C’est un bon jour pour la science en Allemagne. Avec l’accord entre le gouvernement fédéral et les États sur les trois pactes scientifiques, nous renforçons les universités et notre excellente recherche. Les gouvernements fédéral et régionaux investiront plus de 160 milliards d’euros dans l’avenir de l’Allemagne au cours des dix prochaines années. Mais aujourd’hui, c’est aussi une bonne journée pour tous les citoyens. L’Allemagne restera innovante. Ce faisant, nous assurons la prospérité à long terme de notre pays. Parce que d’excellentes universités et instituts de recherche constituent la base décisive de notre puissance économique et de la prospérité de demain et après-demain, je suis heureux que, grâce à d’intenses négociations avec les États fédéraux, nous ayons convenu d’un paquet commun pour les trois pactes. Ce succès est une bonne nouvelle pour les chercheurs et les étudiants allemands. Avec le “Traité sur l’avenir de l’enseignement et de l’enseignement” et l’accord “Innovation dans l’enseignement universitaire”, le gouvernement fédéral assume de plus en plus de responsabilités pour la mise en place d’un système d’enseignement supérieur solide. Le “Pacte pour la recherche et l’innovation” se poursuit pour la quatrième fois. Nous donnons la sécurité à nos organisations scientifiques exceptionnelles en matière de planification financière et élargissons même leurs possibilités. Il est important pour moi que la communication et le transfert des résultats de la recherche dans les entreprises et la société soient encore améliorés. C’est le contenu des accords visés: dans l’ensemble, nous devons attacher beaucoup plus d’importance à l’éducation, à la recherche et à l’innovation en Allemagne. Les décisions d’aujourd’hui sont une pierre angulaire dans cette direction. L’Allemagne doit être un pays d’éducation et de recherche. “Le” Traité sur l’avenir de la formation des enseignants “et l’accord” Innovation dans l’enseignement universitaire “représentent un volume total de 41,5 milliards d’euros de 2021 à 2030. Avec le Pacte pour la recherche et l’innovation IV, le gouvernement fédéral et les Länder consacreront environ 120 milliards d’euros aux institutions de recherche non universitaires de 2021 à 2030. L’accord conclu aujourd’hui par le GWK sera adopté par la chancelière fédérale et les chefs de gouvernement le 6 juin 2019. Le GWK publiera des communiqués de presse individuels sur les pactes respectifs.

