French News: Bauernverband se félicite de l’intervention de la Chancellerie sur le loup

Eberhart Hartelt, commissaire à l’environnement de l’Association des agriculteurs allemands (DBV), a déclaré: “Le blocus au sein du gouvernement fédéral doit être levé. Le ministère fédéral de l’Environnement ne doit plus tarder à résoudre les problèmes évidents liés à la propagation du loup en Allemagne. La détention d’animaux dans les pâturages et l’acceptation du loup par les habitants des zones rurales dépendent de manière cruciale de la détermination de solutions à court terme pour une réglementation cohérente du loup sur la route et des zones réservées aux loups. Les mesures de protection du troupeau ont des limites, cela ne peut assurer la coexistence entre le loup et le bétail en pâturage. Le SPIEGEL avait annoncé dans une annonce préalable, que la Chancellerie se mêlait du conflit sur l’abattage des loups en Allemagne. Depuis que la ministre fédérale de l’Agriculture, Julia Klöckner (CDU), et la ministre fédérale de l’Environnement, Svenja Schulze (SPD), ne sont pas parvenues à un accord sur la question controversée de la conservation de la nature, la chancellerie a attiré le problème elle-même. Traiter avec les loups a déjà été un sujet du comité de coalition à deux reprises sans que les ministres responsables aient trouvé une solution. Ils se demandent notamment si les loups ne peuvent être abattus que s’ils ont déjà déchiré des moutons ou même s’ils s’approchent de colonies ou de troupeaux de moutons.

