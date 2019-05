French News: Célébration de la fête nationale du 3 mai avec la participation du Premier ministre Mateusz Morawiecki

Les célébrations ont commencé par la messe. pour la patrie dans l’archcathedral de Saint. Jean le Baptiste. Ensuite, le chef du gouvernement a pris part à la cérémonie de présentation de l’ordre de l’aigle blanc par le président de la République de Pologne au château royal de Varsovie. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a également participé à un défilé militaire organisé au Wisłostrada de Varsovie. Ils y ont participé, entre autres Soldats de l’armée polonaise, soldats des forces alliées et officiers des services en uniforme. Environ 2 000 personnes ont marché sur la marche du défilé. 200 véhicules et 80 avions ont été présentés, mais également l’occasion de célébrer ensemble les célébrations de son anniversaire: le 20e anniversaire de l’adhésion de la Pologne à l’OTAN et le 15e anniversaire de son adhésion à l’Union européenne.

