French News: Financement scientifique assuré, toutes les questions à venir restent en suspens

Source: Die Linke “Il existe un signal extrêmement important indiquant que la sécurité sera bien planifiée pour le financement conjoint science-État par la science d’ici 2030”, explique Nicole Gohlke, porte-parole du groupe politique de DIE LINKE et du groupe de travail fédéral Science de la gauche, Christian Schaft (Thuringe) et Tobias Schulze (Berlin), dans la perspective de l’accord entre le gouvernement fédéral et les États sur le financement de la science. Ils continuent: “Maintenant, il est important de ne pas faire de ce financement le jouet de toutes les phases économiques. L’augmentation unique du volume en 2024 risque en particulier d’être victime d’éventuels programmes d’austérité dans une nouvelle constellation du gouvernement fédéral. Ici, une dynamisation annuelle aurait été la meilleure étape. Un financement spécial est disponible pour les villes-États, mais aussi pour les États de l’Allemagne de l’Est, compte tenu des défis particuliers liés au maintien des lieux d’étude déjà créés. Nous nous en félicitons car cet instrument peut être utilisé pour contrebalancer les déséquilibres régionaux. Alors que la faveur de l’heure était utilisée dans le financement, malheureusement, trop peu de mouvements structurels. Après tout, les procédures d’approvisionnement concurrentielles pour le pacte de l’université ont été bannies de bonne heure de la discussion. Mais la chance de définir des motivations pour les sujets “bon travail” et “bon enseignement” a malheureusement été gâchée. Ici, l’écriture des pays est en demande. Berlin, le Brandebourg et la Thuringe ont déjà mis l’accent sur leurs propres programmes et règlements. La recherche non universitaire est également suffisamment assurée pour l’avenir. Ici aussi, aucune réforme structurelle n’a été convenue et l’occasion de lier plus étroitement ce secteur aux universités à l’avenir a été manquée. Le fait que les pays soient à nouveau impliqués dans le financement de la recherche non universitaire, mais parallèlement à la fusion de l’enseignement du pacte sur la qualité, constitue un mauvais signal. Après les années de croissance rapide des universités, une phase d’amélioration qualitative de l’enseignement et de l’apprentissage serait appropriée. Le Pacte pour la qualité de l’enseignement a été une goutte d’eau dans l’océan jusqu’à présent, maintenant ce n’est qu’une goutte d’eau. “

MIL OSI