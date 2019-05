French News: La BMW Série 8 Gran Coupé – voiture sport à quatre portes, élégance consommée et luxe moderne.

Source: BMW GroupMünchen. Die BMW Group setzt ihre Modelloffensive im Segment der Luxus-Automobile konsequent fort und kündigt die erneute Erweiterung der BMW 8er Reihe an. Nach der erfolgreichen Markteinführung des BMW 8er Coupé und des BMW 8er Cabriolet gewährt das Unternehmen jetzt erste Ausblicke auf einen Sportwagen mit vier Türen, vollendeter Eleganz im Design und modernem Luxus im Interieur. Das neue BMW 8er Gran Coupé absolviert derzeit die finale Phase seines Serienentwicklungsprozesses. Schauplatz für seine Weltpremiere ist die BMW Group #NextGen, die vom 25. bis 27. Juni 2019 in der BMW Welt in München stattfindet.Das neue BMW 8er Gran Coupé verbindet imponierende Performance-Eigenschaften mit einem emotionsstarken Design und einem großzügigen Raumkomfort im Fond. Sein eigenständiger Charakter kommt insbesondere in seinem ebenso eleganten wie extravaganten Design zum Ausdruck. Athletische Proportionen und dynamisch fließende Linien signalisieren exklusive Sportlichkeit. Die zusätzlichen Türen und das großzügige Raumangebot im Fond sowie der erweiterte Radstand und das damit verbundene Plus an Fahrkomfort verhelfen dem neuen BMW 8er Gran Coupé zu hervorragender Alltags- und Langstreckentauglichkeit.Die Erweiterung des Modellangebots im Luxussegment gehört zu den zentralen Aktionsfeldern, die von der BMW Group in ihrer Unternehmensstrategie NUMBER ONE > NEXT ont été définis pour assurer leur croissance durable. La nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé, avec ses qualités diverses, fournit les conditions idéales pour inspirer de nouveaux groupes cibles pour un plaisir de conduire typique de la marque dans le segment du luxe. Cette première mondiale est l’un des temps forts du tout premier groupe BMW du groupe #NextGen à Munich. Le lancement mondial de la nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé débutera quelques mois plus tard, en septembre 2019. * Le véhicule présenté ici est un prototype de la BMW Série 8 Gran Coupé. Il n’y a actuellement aucune donnée de consommation.

