French News: La Présidente de la Lettonie, Raimonds Vjonis, participe à la cérémonie de clôture du centenaire de la Lettonie dans le monde

Le vendredi 3 mai 2019, le président de la Lettonie, Raimonds Vjonis, a participé à la cérémonie de clôture solennelle du drapeau du centenaire de Lettonie, qui a été présenté au Musée de l’histoire mondiale de Lettonie, dans le cahier d’information qu’il accompagnait il y a environ trois ans. unies dans le monde entier et unis dans des valeurs, des idées et un travail communs pour une Lettonie encore plus forte! »Nous constatons aujourd’hui que non seulement la première partie de l’élection – concernant les voyages – est devenue réalité, mais aussi la deuxième partie. Le 100e anniversaire de la Lettonie, créé par cette initiative et des milliers d’autres initiatives à travers le monde, a réellement uni nos peuples: le Président de la Lettonie a souligné que tous les Lettons du monde étaient sous le drapeau rouge-blanc-rouge lors de la grande fête de la chanson et de la danse et du Congrès mondial des scientifiques lettons, en Lettonie, et suivaient l’équipe olympique et réunis dans leur pays d’origine le 18 novembre au soir. Du grand drapeau au barrage de l’AB jusqu’aux centaines de milliers de petits drapeaux attachés au vêtement, notre drapeau est porté plus loin et plus fièrement que jamais auparavant. Au musée, ce drapeau letton rouge-blanc-rouge rejoindra d’autres drapeaux et leurs récits sur la croyance en la liberté de notre pays, incarnée par le droit d’apporter leur propre drapeau au monde, notre plus important symbole de l’identité nationale ainsi que l’hymne et l’emblème de la Lettonie. “Le drapeau rouge de la Lettonie a souvent été rouge comme le sang et blanc – blanc comme la neige sibérienne. Je suis convaincu que ce drapeau rappelle à notre pays et à de nombreux autres pays une nation libre, pour des voyages gratuits et pour notre fierté envers notre pays », a déclaré Raimonds Vjonis.2016. Le 15 décembre 2009, une initiative de jeunesse intitulée «Le drapeau du drapeau de la Lettonie», consacrée au centenaire de l’État letton, a été lancée au château de Riga pour créer un drapeau national spécial et un livre de messages sur le chemin des siècles. Tous ceux qui sont affiliés à la Lettonie ont été invités à enregistrer l’élection du pays dans un siècle. Le voyage au drapeau était un cadeau sincère et partagé pour l’Etat de Lettonie et en même temps une histoire à transmettre aux générations futures. Le célèbre drapeau letton du centenaire a été remis au Musée national de Lettonie, où il peut être visionné à l’exposition du musée letton «Le siècle letton» dans l’exposition «Les Lettons dans le monde».

