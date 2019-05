French News: Le BMW Team MTEK prend ses troisième et quatrième places à Spa-Francorchamps.

Source: BMW GroupSpa-Francorchamps. Le BMW Team MTEK a assuré les positions de départ 3 et 4 des qualifications pour la course de six heures de Spa-Francorchamps (BEL) dans le Championnat du monde d’endurance FIA ​​(WEC) .Aux longues distances, António Félix a mené da Costa (POR) et Augusto Farfus (BRA) dans la BMW M8 GTE n ° 82 avant de prendre la troisième place dans la classe GTE Pro. Dans la voiture sœur portant le numéro 81, Martin Tomcyzk (GER) et Nick Catsburg (NED) ont signé le quatrième meilleur temps en 25 minutes: qualifications pour Spa-Francorchamps.António Félix da Costa (n ° 82 BMW M8 GTE, 3 Position de départ): “La BMW M8 GTE a vraiment ressenti. Sur les pneus neufs, la combinaison véhicule / piste est excellente. J’ai eu le meilleur tour de la séance et Augusto a fait du bon travail en assurant la deuxième ligne. Nous avons une bonne stratégie de pneus. Mais il semble se mouiller. Personne ne peut dire ce qui va se passer. “Augusto Farfus (BMW M8 GTE n ° 82, 3ème position sur la grille):” La séance a été bonne et il est dommage que nous ayons raté le pôle si près. Sur les nouveaux pneus, la voiture était très rapide et se sentait vraiment bien. La course pourrait devenir une loterie de pluie. Mais la troisième place des qualifications est un bon début de week-end. “Martin Tomczyk (BMW M8 GTE n ° 81, 4ème position sur la grille):” La deuxième ligne est un bon résultat. À la fin, la course était très serrée et notre voiture sœur était proche du pôle. La course risque d’être imprévisible en raison des conditions difficiles à prévoir. Néanmoins, je pense que nous sommes bien préparés et que nous avons de bonnes chances de gagner le podium. “Nick Catsburg (BMW M8 GTE n ° 81, 4ème position sur la grille):” Les qualifications se sont bien déroulées pour nous. Nous avons une voiture forte et je suis très content du résultat. Mais nous savons tous que ne compte que demain. “

MIL OSI