French News: Le Commissaire aux droits de l’homme Kofler à propos de l’exécution de deux jeunes de 17 ans en Iran

Source: Ministère allemand des Affaires étrangèresL’exécution des jeunes Iraniens Mehdi Sohrabifar et Amin Sedaghat m’a profondément choquée. Au moment de son exécution, Mehdi Sohrabifar et Amin Sedaghat n’avaient que 17 ans. Le gouvernement fédéral a rejeté la peine de mort en toutes circonstances. Les deux interdisent l’exécution de mineurs et de mineurs au moment du crime.Cette pratique d’exécution en Iran doit cesser! J’exhorte toutes les personnes responsables en Iran à suspendre immédiatement l’exécution de nouvelles peines de mort et à s’abstenir de les imposer.

MIL OSI