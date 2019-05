French News: Le nouveau chef de l’armée de l’OTAN, Tod Wolters, clarifie son implication dans des crimes de guerre américains

Source: La gauche “Le nouveau commandant en chef de l’OTAN, Wolters, est une lourde hypothèque pour la sécurité et la paix en Europe et dans le monde. Le général quatre étoiles de Trump est l’un des agitateurs contre la Russie et a servi de pilote de chasse dans toutes les interventions militaires américaines majeures au cours des 30 dernières années. DIE LINKE appelle à une clarification du rôle du nouveau Commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) dans les guerres illégales menées par les Etats-Unis en Irak et en Afghanistan “, a déclaré Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole du désarmement chez DIE LINKE. Dagdelen poursuit: “La mort de Wolters est l’un des plus hauts militaires du président américain Donald Trump. Le général de l’armée de l’air dirige le haut commandement de l’OTAN pour l’Europe et est également le commandant de toutes les forces américaines en Europe. Il est donc l’un des “commandants de combat” des forces armées américaines dans le monde et devrait officiellement assurer la paix en Europe. Avec Wolters à la tête de l’OTAN, un autre affrontement avec la Russie est toutefois programmé: le général quatre étoiles avec 5 000 heures de vol a participé aux opérations militaires dirigées par les États-Unis: Desert Storm, Southern Watch, Iraqi Freedom et Enduring Freedom. Il est nécessaire de préciser si Wolters était impliqué dans de possibles crimes de guerre en Irak et en Afghanistan. Jusqu’à clarification, il devrait laisser son bureau reposer en tant que commandant en chef de l’OTAN. “

MIL OSI