French News: Le président de la Lettonie présente les plus hautes distinctions de l’État letton au château de Riga

À la veille de l’anniversaire de la restauration de l’indépendance de la République de Lettonie, le président de la Lettonie, Raimonds Vējonis, a rendu aujourd’hui à la cérémonie solennelle au château de Riga les prix les plus prestigieux de la Lettonie et a rendu hommage aux personnes qui ont promu la liberté de notre pays. Les personnes qui sont les détenteurs du pouvoir de notre nation et les créateurs de son destin. Et ces récompenses sont le plus grand témoignage de la dignité du pays quant à leurs réalisations en Lettonie et en Lettonie.Toutes sont honorées par un amour exceptionnel pour la Patrie et par un travail désintéressé pour la Lettonie. Au total, 93 récompenses d’État les plus prestigieuses ont été remises lors de la cérémonie qui s’est tenue au château de Riga pour un travail exceptionnel dans la profession, une contribution à vie et un travail réussi. Parmi ceux-ci, 40 personnes ont été récompensées par l’Ordre des Trois étoiles, 14 par l’Ordre des Viesturs et 39 par la Croix de Reconnaissance.

