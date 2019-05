French News: “Nous voulons que la Russie soit au maximum au sein du Conseil de l’Europe”

Source: CDU CSU

03/05/2019

Andreas Nick à l’occasion du 70e anniversaire de la plus ancienne institution paneuropéenne

Le Conseil de l’Europe est confronté à des défis majeurs à l’occasion du 70e anniversaire de sa fondation: la Russie menace notamment de partir. Pourquoi l’Allemagne fait toujours tout pour que le Conseil de l’Europe soit encore renforcé, a déclaré Andreas Nick, chef de la délégation allemande à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, lors d’un bref entretien. Trois questions, trois réponses:

Monsieur Nick, le Conseil de l’Europe est souvent confondu avec le Conseil européen, qui est le Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne. Quelle est l’importance du Conseil de l’Europe?

Nick: La plus ancienne des institutions paneuropéennes – également la première, que l’Allemagne a même prise après 1945 – est le Conseil de l’Europe. La tâche principale du Conseil de l’Europe est la protection des droits de l’homme et des droits civils, la prééminence du droit et la démocratie pluraliste dans 47 États membres comptant plus de 800 millions de citoyens. Cela va bien au-delà de l’UE et inclut non seulement des régions telles que les Balkans occidentaux et le Caucase, mais également des voisins plus vastes tels que la Russie, l’Ukraine et la Turquie.

Protéger les droits de l’homme individuels

Le thème principal du Conseil de l’Europe est les droits de l’homme. Quelles options a-t-il pour appliquer la conformité?

Nick: Bien entendu, la protection des droits de l’homme est garantie dans des affaires individuelles, en particulier par la Cour européenne des droits de l’homme, dont les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, mais nous devons commencer beaucoup plus tôt, notamment en ce qui concerne le respect de l’état de droit et la démocratie pluraliste. Lorsque ce cadre institutionnel s’érode, les droits individuels ne peuvent plus être pleinement protégés. Ces aspects institutionnels gagnent en importance, même dans les États membres de l’Union européenne, où l’indépendance du pouvoir judiciaire et la liberté des médias sont limitées. Le Conseil de l’Europe dispose certainement d’un instrument approprié. Il s’agit notamment du processus de suivi de l’Assemblée parlementaire, de nos missions d’observation d’élections, de la Commission de Venise – un organe consultatif constitutionnel – et, bien entendu, de la Cour européenne des droits de l’homme. Les instruments doivent seulement être appliqués de manière complète et cohérente.

Andreas Nick en conversation

La Cour des droits de l’homme protège également les citoyens russes

La Russie, membre problématique du Conseil de l’Europe, a été réprimandée à plusieurs reprises au fil des ans pour violations de la Convention des droits de l’homme. Menace dans le différend sur l’annexion internationale illégale de la Crimée quittant maintenant la Russie?

Nick: La position de base de la délégation allemande à l’Assemblée parlementaire est claire: nous rejetons l’annexion illégale de la Crimée et demandons la fin du conflit militaire dans la région du Donbass. Personnellement, en tant que rapporteur, j’ai formulé la position claire de l’Assemblée parlementaire en janvier 2019 sur la crise à Kertch et dans la mer d’Azov. Il est inacceptable que la Russie empêche les navires ukrainiens de traverser le détroit. Le Gouvernement et la délégation ukrainiens ont également accueilli favorablement cette résolution. D’autre part, la Russie en tant qu’Etat devrait éventuellement rester membre du Conseil de l’Europe “avec tous les droits et toutes les obligations”. Les organisations de défense des droits de l’homme actives en Russie, par exemple, nous demandent de maintenir la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme pour 140 millions de citoyens de la Fédération de Russie. Par conséquent, la délégation allemande soutient les efforts de la présidence finlandaise du Comité des Ministres pour surmonter cette crise institutionnelle imminente entre les institutions du Conseil de l’Europe.

