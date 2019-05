French News: Protéger la société contre la terreur légale et la violence raciste

Source: La gauche “La terreur et la violence d’extrême droite font partie des principales menaces d’aujourd’hui. Ceci s’applique à la République fédérale d’Allemagne mais aussi au monde entier. De nombreux exemples, tels que les attaques du groupe Freital, l’attaque terroriste dans le centre commercial Olympia de Munich, les mosquées de Christchurch et la synagogue de San Diego ne sont que quelques exemples de ce danger “, explique Martina Renner, porte-parole de la politique antifasciste de DIE LINKE. en ce qui concerne les reportages des médias actuels selon lesquels il y aurait 12 700 extrémistes de droite violents en Allemagne. Renner poursuit: “Pendant trop longtemps et trop souvent, cette menace a été minimisée en tant que prétendue xénophobie, ou simplement attribuée à des individus confus ou malades. Au lieu de nommer ce danger pour la vie des êtres humains et pour une société libre, il relativise et banalise ce qui dégrade davantage les victimes: les réseaux d’extrême droite doivent être découverts et détruits, ainsi que les liens avec les partis, les fondations et les organisations ou les relations avec les autorités de sécurité ou l’armée. La découverte d’armes et d’explosifs par les extrémistes de droite et les racistes, ainsi que les attaques de véhicules commises par des racistes contre des groupes de personnes, doivent être comprises comme un modus operandi de terreur légale. Après tout, éduquer activement le public et soutenir les projets de la société civile sont indissociables de la protection de la société démocratique ouverte contre la terreur légale et la violence raciste. Ce n’est qu’ainsi que ce danger pourra être efficacement combattu et la vie des êtres humains protégée. “

