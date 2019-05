French News: Reconnaissant pour l’utilisation des églises dans la prévention du suicide

Depuis 25 ans, l’Église évangélique et catholique apporte une contribution importante à la sensibilisation à la valeur et à la dignité de la vie humaine au cours de la Semaine de la vie. La Semaine de la vie aura lieu du 4 au 11 mai 2019 sous le thème “Protéger la vie. Accompagner les gens. Prévenir le suicide. “Au lieu de cela.

La “Semaine de la vie” de cette année ne constitue pas seulement un soutien précieux pour les personnes touchées et leurs proches. Les actions peuvent avant tout aider davantage de gens à savoir comment aider les personnes touchées et où aller. “

“Le groupe parlementaire CDU / CSU se félicite du fait que les églises protestante et catholique abordent le problème de la dépression et du suicide dans le cadre de leur” Semaine de la vie “et en discutent dans leurs communautés. Nous remercions les Églises d’apporter leur soutien dans ce domaine de diverses manières. Les services proposés vont du conseil téléphonique bien connu à l’assistance en cas de crise pour les personnes âgées, à la prévention en ligne du suicide pour les moins de 25 ans, pour n’en nommer que quelques-uns.

Demain Samedi lance la “Semaine pour la vie”, une action annuelle des églises catholiques et protestantes. Cette année, l’accent est mis sur la prévention du suicide. Le représentant pour les églises et les communautés religieuses du groupe parlementaire CDU / CSU, Hermann Gröhe, explique: