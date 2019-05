French News: Réorientation de RWE non plausible, tant que le groupe dépend du charbon

Source: Gouvernement fédéral allemand pour l’environnement et la protection de la nature (Jörg Farys) “Personne ne retire de RWE une nouvelle image verte tant que l’entreprise suspend le goutte à goutte de lignite. Avec le retrait du charbon, les jours du charbon brun sont comptés, mais RWE continue de faire avancer la destruction des villages et de la campagne. Les excavatrices sont dangereusement proches du Hambacher Wald. Les méthodes de cet éternel hier montrent que RWE est encore loin de changer. Les actionnaires devraient mettre fin au conseil et refuser la décharge. Afin d’initier de manière crédible le demi-tour, RWE devra fermer au moins trois gigawatts aux centrales de Neurath et de Niederaussem à partir de 2020 et préserver la forêt de Hambach et les villages menacés. ” , Contact Mobile: 01 72/2 92 97 33, dirk.jansen@bund.netTina Löffelsend, experte en politique énergétique de BUND, Portable: 01 76/20 06 70 99, tina.loeffelsend@bund.net ou Katrin Matthes, BUND- Attachée de presse, tél .: (030) 2 75 86-531, presse@bund.net to overview

