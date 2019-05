French News: Semaine Halvers: “Vendez en mai et partez – calculateur ou sagesse boursière?”

Source: Boerse Frankfurt3. Mai 2019. MÜNCHEN (Banque Baader). Mai est venu, les arbres sont frappants. À la bourse, une autre sagesse du mois de mai est à l’origine de problèmes: les investisseurs ont été forcés de vendre leurs actions avant la faiblesse des marchés boursiers d’été. À l’époque, le marché manquait d’élan, mais les nouvelles les plus négatives, au détriment des cours des actions, risquaient d’être submergées par les faibles ventes saisonnières. Ce n’est qu’en septembre, lorsque tous les Boers sont rentrés de leurs vacances, que les positions boursières devraient être reconstituées pour le rallye de fin d’année. Cette décision était sans aucun doute justifiée car le monde de la bourse a radicalement changé Aujourd’hui, le temps est presque illimité et vient de partout. Grâce aux smartphones, il est possible même en vacances sur le Ballermann, e. Pour acheter des actions Siemens. En tout état de cause, les fonds spéculatifs innovants n’ont pas de stratégie d’investissement basée sur des modèles saisonniers. Votre stratégie fait de l’argent peu importe comment et quand.

De plus, le nombre de joueurs en bourse a augmenté. Dans les temps anciens, il n’y avait que l’Amérique et l’Europe avec un peu d’influence du Japon. Pendant ce temps, les pays émergents comme la Chine sont activement impliqués. Ils sont systématiquement pertinents pour la politique économique et financière mondiale. Ils font leur truc et se soucient peu des règles saisonnières occidentales. De nos jours, quelque part dans le monde, quelque chose se passe presque tous les jours, qui affecte d’une manière ou d’une autre tous les principaux marchés boursiers en raison des dominos de la mondialisation.

En tout état de cause, la politique a depuis longtemps abandonné le rôle de pur arbitre sur les marchés financiers. Il est devenu le meneur de jeu dont dépend massivement le bien-être et le malheur des marchés boursiers. Que ce soit le Brexit, la guerre du commerce, Eurosclerosis ou le sauvetage des pays de la zone euro, la politique propose un grand stock de films de cinéma pendant 365 jours. La politique est comme à New York, elle ne dort jamais, pas même pendant la saison chaude. Ainsi, au cours de l’été 2015, la solution à la crise grecque a donné au DAX une augmentation de 20%.

“En tout état de cause, la politique a depuis longtemps abandonné le rôle de simple arbitre sur les marchés financiers.” Même avec la modeste modération de la politique monétaire, il était terminé après l’éclatement de la bulle immobilière. À partir de 2008, les États ont eu recours à de nouveaux emprunts massifs afin d’éviter l’effondrement du système économique mondial. Depuis lors, les banques centrales ont été obligées d’empêcher le désendettement mondial inévitable par la réduction des taux d’intérêt et le blanchiment de capitaux sans précédent. Les marchés boursiers n’échangent pas dans le passé, mais dans le futur: en effet, les fortes hausses des cours depuis la fin de 2018 semblent réclamer l’application de cette règle boursière. Un ralentissement de l’économie mondiale et de mauvaises données sur les entreprises ne sont pas des bosses sauvages, mais des éléphants sauvages, qui menacent l’agitation du printemps pendant la saison estivale, ou que la saison financière du premier trimestre n’est pas saisonnière, ne doit pas prouver la règle d’échange de mai. À mesure que les enquêtes montreront que le règlement des conflits politiques (commerciaux) est confiant, les perspectives s’enrichiront de plus en plus. et al On peut s’attendre à ce que les mesures de relance spectaculaires en Chine repoussent l’économie mondiale dans la seconde moitié de l’année et, au même titre que les mauvaises prévisions économiques et les prévisions de profit, le jeu fonctionne à l’inverse. Malgré une conjoncture économique difficile, toute attente d’amélioration améliore les perspectives d’un été ensoleillé sur les marchés boursiers. en quête de satisfaction sur le marché boursier dans le supposé trou d’été.

Quel gestionnaire de patrimoine veut renoncer à un bel été? Qui sait si vous pouvez compenser ce manque à gagner plus tard dans l’année? Peut-être que la performance annuelle est si mauvaise que les clients s’éloignent de la concurrence.

 Pas de lien statistique clair entre la sagesse du marché boursier et la performance boursièreInsérant la sagesse du marché boursier d’un historique des 30 dernières années, il a travaillé 17 fois sur le DAX et 13 fois. Cela n’est guère plus convaincant qu’une sagesse météorologique bien connue: lorsque le coq chante sur le crottin, le temps change ou reste comme il est.

Globalement, il n’a aucun sens pour l’investisseur de détail de s’appuyer sur ce calendrier boursier saisonnier. Les temps saisonniers systématiquement corrects d’entrée et de sortie n’existent évidemment pas. Sinon, il ne resterait que des millionnaires en bourse. Mais ce n’est pas le cas. Aucun investisseur ne devrait donc mettre en péril sa stratégie à long terme en matière d’actions par le biais de ventes et d’achats basés sur un calendrier.

Même si la règle de la bourse saisonnière s’avérait vraie, ce ne serait pas une raison pour quitter la bourse, bien au contraire. La chute des prix constitue l’environnement le plus attrayant pour les régimes d’épargne-actions ordinaires en tant que meilleure forme de retraite. Parce que s’il remontait à l’automne, on suivrait de manière optimale la sagesse du marché boursier “Les achats sont le profit”. Que reste-t-il donc pratiquement de la théorie du marché boursier? C’est une sorte de règle paysanne, mais le changement climatique l’a considérablement atténuée Par Robert Halver3. Mai 2019, © Banque Baader

À propos de l’auteurRobert Halver est responsable de l’analyse des marchés financiers à la Baader Bank et à la Semaine Halvers de l’hebdomadaire Capital Market Monitor. Son contenu est sous la seule responsabilité de l’auteur.

