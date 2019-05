French News: Symposium sur la recherche de l’institut anatomique de Berlin pendant le national socialisme

Source: Charite – Universitatsmedizin BerlinLa Charité – Universitätsmedizin Berlin et la Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand organisent un symposium conjoint sur les recherches de l’institut anatomique de Berlin lors du National Socialism le 9 mai. La confrontation avec le directeur de l’institut Hermann Stieve et ses recherches histologiques sur les prisonniers exécutés du pénitencier de Berlin-Plötzensee est complétée par deux conférences du symposium sur les recherches exécutées et son rôle de prestataire du service de la loi sur l’injustice nazie: Sun Interrogez les étudiants de la Charité après les travaux de Stieve d’hier et d’aujourd’hui. Enfin, l’oeuvre “Le Fantôme des Résistants” est dévoilée en l’honneur de Charlotte Pommer (1914-2004). En tant qu’assistante de Stieve, elle avait refusé de coopérer avec les sections des personnes exécutées à Plötzensee et avait quitté l’institut, mais qui était Hermann Stieve? L’anatomiste est venu à l’Université de Berlin en 1935. Entre 1935 et 1945, il enquêta sur plusieurs centaines de cadavres de personnes exécutées à Plötzensee. Sa succession comprenait plus de 300 lames microscopiques en 2016. Ces minuscules tranches de tissus colorés reposent sur des lames de verre et mesurent environ un centième de millimètre et mesurent environ un centimètre carré. En consultation avec la Charité, l’expert Stieve Prof. Dr. med. Andreas Winkelmann, responsable de l’Institut d’anatomie de l’Université des sciences appliquées du Brandebourg, a examiné les préparatifs de manière historique. Il a pu les classer comme des coupes de tissus de personnes – principalement des femmes – qui ont été assassinées pendant la dictature nationale-socialiste à Plötzensee, puis disséquées à l’Institut anatomique et anatomo-biologique de l’Université de Berlin à des fins de recherche et d’enseignement. Les préparatifs seront enterrés dans le cimetière Dorotheenstädtischer le 13 mai dans le cadre d’une cérémonie commémorative et d’une cérémonie interreligieuse organisée conjointement par la Charité et le Deutscher Widerstand Gedenkstätte. Le symposium et la cérémonie de commémoration font partie du projet “GeDenkOrt.Charté – Science in Responsibility “, qui veut donner l’exemple à une science de la responsabilité humaine. Cela inclut le conflit entre la Charité et son passé, alors que de nombreux médecins en chef de la Charité et de l’Université Friedrich Wilhelm ont créé leurs cliniques et instituts dans des lieux de médecine nazie pour la médecine raciale, la performance et l’extermination durant l’ère national-socialiste. “En 2013, nous avons commencé à examiner de manière transparente et publique le rôle de la Charité dans le national-socialisme – bien au-delà du travail scientifique. Par exemple, nous avons conçu une exposition commémorative et, en collaboration avec une équipe artistique, développé REMEMBER, le sentier commémoratif interactif qui permet de rendre visibles et audibles les traces du passé dans des lieux authentiques du campus de la Charité Mitte “, souligne le professeur Dr. med. Karl Max Einhäupl, directeur général de la Charité. Il ajoute: “En enterrant les spécimens microscopiques au cimetière de Dorotheenstadt, nous voulons aider à rendre une partie de leur dignité aux victimes.” Le symposium aura lieu le jeudi 9 mai à 17 heures dans la salle de conférence Friedrich Kopsch à Wilhelm. Waldeyer House, Philippstr. 12 à 10117 Berlin, accès depuis la Luisenstraße. La commémoration aura lieu le lundi 13 mai à 15 heures, au Dorotheenstädtische Friedhof, Chausseestraße 126 à 10115 Berlin. Représentants des médias, veuillez vous inscrire aux deux événements sous presse (at) charite.de.

