Obchody Narodowego Święta 3 Maja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego

Source: President of Poland in Polish

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. za Ojczyznę w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela. Następnie szef rządu uczestniczył w uroczystości wręczenia Orderów Orła Białego przez Prezydenta RP na Zamku Królewskim w Warszawie.

Premier Mateusz Morawiecki wziął też udział w defiladzie wojskowej, która odbyła się na warszawskiej Wisłostradzie. Uczestniczyli w niej m. in. Żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze wojsk sojuszniczych oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Defiladowym krokiem przemaszerowało ok. 2 tys. osób, zaprezentowanych zostało 200 pojazdów oraz 80 statków powietrznych.

Defilada była też okazją do wspólnego świętowania obchodzonych w tym roku rocznic – 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO i 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

MIL OSI