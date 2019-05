Valsts prezidents Raimonds Vējonis piedalās pasauli apceļojošā Latvijas simtgades karoga noslēguma pasākumā

Piektdien, 2019. gada 3. maijā, Valsts prezidents Raimonds Vējonis piedalījās pasauli apceļojošā Latvijas simtgades karoga svinīgajā noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Svinīgajā pasākumā Valsts prezidents atzīmēja, ka pirms nepilniem trīs gadiem Latvijas simtgades karogu pavadošajā vēstījumu grāmatā ierakstījis, lai tas “ceļo apkārt pasaulei un vieno kopīgās vērtībās, idejās un darbos vēl stiprākai Latvijai!” Šodien redzam, ka piepildījusies ne tikai vēlējuma pirmā daļa – par ceļošanu – bet arī otrā daļa. Latvijas simtgades svinības, ko veidoja šī un tūkstošiem citu iniciatīvu visā pasaulē, tiešām ir vienojusi mūsu tautu. Valsts prezidents norādīja, ka visas pasaules latvieši ir gan sanākuši zem sarkanbaltsarkanā karoga grandiozajos Dziesmu un deju svētkos un Vispasaules latviešu zinātnieku kongresā šeit Latvijā, gan sekojuši mūsu olimpiešu gaitām un pulcējušies 18. novembra vakarā savās mītnes zemēs. No lielā karoga uz AB dambja līdz simtiem tūkstošu mazo karodziņu, ko piespraust pie apģērba, mūsu karogs ir nests tālāk, plašāk un lepnāk kā nekad agrāk. Muzejā šis Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs pievienosies citiem karogiem un to stāstiem par ticību mūsu valsts brīvībai, ko iemieso tiesības pašiem nest pasaulē savu karogu, mūsu nozīmīgāko valsts identitātes simbolu līdzās Latvijas himnai un ģerbonim. “Latvijas karoga sarkanais pārāk bieži ir bijis sarkans kā asinis un baltais – balts kā Sibīrijas sniegs. Esmu pārliecināts, ka šis konkrētais karogs par spīti tam būs atgādinājums par brīvu tautu savā valstī un daudzās citās valstīs, par brīvu ceļošanu, un par mūsu lepnumu par savu valsti,” novēlēja Raimonds Vējonis. 2016. gada 15. decembrī Rīgas pilī tika aizsākta Latvijas valsts simtgadei veltīta jauniešu iniciatīva “Latvijas karoga ceļš”, lai ceļā uz valsts simtgadi tautiešus pasaulē apceļotu īpašs valsts karogs un vēstījumu grāmata. Tajā ikviens, kurš izjūt piederību Latvijai, bija aicināts ierakstīt vēlējumu valstij simtgadē. Karoga ceļojums bija sirsnīga, kopīgi veidota dāvana Latvijas valstij un vienlaikus stāsts, ko nodot nākamajām paaudzēm. Pasauli apceļojušais Latvijas simtgades karogs ticis nodots Latvijas Nacionālajam muzejam, kur turpmāk to varēs aplūkot Latvijas muzeju kopizstādē “Latvijas gadsimts” izstādes sadaļā “Latvieši pasaulē”.

Source: President of Latvia in Latvian