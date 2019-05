French News: Allocution du Président Raimonds Windis à Jekabpils le 4 mai 2019

Source: Président de la Lettonie en Letton

Cette année, nous célébrons le centenaire de notre armée, née de luttes pour la liberté de la Lettonie à un moment décisif, non seulement en Europe, mais aussi dans l’histoire du monde. La fin de la Première Guerre mondiale a permis à notre peuple de réaliser son rêve d’un pays libre et indépendant. Une occasion pour laquelle nous avons payé avec du sang. Des soldats qui ne pensaient pas être des héros sont allés gagner les combats d’il ya cent ans. Notre nouvelle armée manquait d’équipement et de munitions. Cependant, tous – personnes de tous âges et origines, nationalités et professions – étaient tous unis par l’objectif de paix et de sécurité dans leur pays libre. Pendant la guerre d’indépendance, des Estoniens, des Danois, des Polonais, des Français et des Britanniques se sont battus contre l’armée lettone. La lutte pour l’indépendance des États baltes a été longue et lourde. Conscient de la fragilité de la paix, Zigfrid Anna Meierovics immédiatement après la guerre a commencé à espérer une défense balte commune. Cependant, son cher projet antantéen balte n’a pas été mis en œuvre comme prévu, comme l’a tragiquement confirmé l’occupation de 1940. Aujourd’hui, nous voyons dans le défilé une armée lettone un siècle plus tard, dotée d’un équipement et d’un armement modernes. Nous voyons des officiers et des soldats dont le professionnalisme est reconnu dans le monde entier. L’idée d’une union militaire commune entre pays libres et démocratiques est devenue réalité. Ensemble avec nos soldats pour la sécurité de l’État et de l’ensemble des États baltes, les forces des Alliés se rassemblent et forment aujourd’hui, comme il y a cent ans, un esprit de héroïsme: volonté de se sacrifier et de ne pas craindre avant toute exagération, de défendre son pays et sa liberté. Mesdames! Messieurs, l’héroïsme a différentes manifestations. L’héroïsme consiste à faire face à un danger physique et à risquer votre vie. L’héroïsme consiste à vaincre spirituellement la lutte pour sa propre justice et à choisir le bien par rapport au mal. L’héroïsme était également une résistance non violente lorsque des milliers de Lettons ont revendiqué leur droit de vivre en Lettonie libre aujourd’hui.Aujourd’hui, debout au bord de la Daugava, rappelons comment le Club de la protection de l’environnement a mobilisé des manifestations contre la construction de Daugavpils et de Jekabpils et a uni notre peuple dans la lutte pour maintenir Likteņupes. Sur les rives de la Daugava, nous sommes allés ensemble dans un but: la Lettonie libre, avec des étapes pas à pas dans nos vies ou au travail, et avec des campagnes de renommée mondiale telles que la Voie balte: c’est un héroïsme qui nous permet aujourd’hui de célébrer le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie 29. anniversaire. Le 4 mai, les membres du Conseil suprême ont déclaré que leur occupation de la Lettonie était un crime international et ont renouvelé l’indépendance de la République de Lettonie. La restauration de l’indépendance de la Lettonie n’aurait pas été possible sans d’innombrables décisions audacieuses prises par de nombreux autres citoyens lettons au cours de l’éveil. Aujourd’hui, nous pouvons dire: notre pays a été créé en unissant ses efforts, mais il a également été restauré conjointement Mesdames et Messieurs, il y a 25 ans, nous avons fait quitter le pays aux occupants. Il y a quinze ans, la Lettonie a rejoint l’OTAN et est revenue pleinement dans la famille européenne. Notre devoir est de préserver et de développer ce qui a été réalisé afin de laisser notre territoire libre et sécurisé pour les générations futures. C’est pourquoi je remercie aujourd’hui tous ceux qui se trouvent dans les premières lignes de notre défense. Des milliers de soldats sur terre, sur mer et dans les airs. Notre armée de réservistes et de gardes. Jeunes gardes prêts à les rejoindre dans le futur, grâce au courage, au désintéressement et à l’amour de la patrie, ce sont les vertus que la famille met au premier rang. Je voudrais donc également remercier les familles et les personnes les plus proches des héros de notre pays, nos agents de sécurité, ainsi que par le passé et l’avenir, pour nos alliés qui se tiennent aux côtés de nos soldats sur la Terre lettone ou de missions internationales à l’étranger. protéger ensemble nos valeurs importantes! Il y a cent ans, notre pays était combattu dans la boue et le sang. Apprécions que nous puissions maintenant célébrer sa liberté avec des nappes blanches. Avec votre famille et vos amis et voisins les plus proches. C’est notre pays qui fait des héros encore aujourd’hui. Que Dieu bénisse la Lettonie!

MIL OSI