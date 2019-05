French News: BMW M Power pour le qualificatif le plus rapide: La nouvelle BMW X4 M Competition est la voiture lauréate du MotoGPTM BMW M Award 2019

Source: Groupe BMW Jerez de la Frontera. La communauté MotoGP a toujours prévu cet événement: samedi, lors du Grand Prix d’Espagne à Jerez de la Frontera, la BMW M GmbH dévoilera traditionnellement la voiture gagnante du BMW M Award. En 2019, ce prix sera attribué pour la 17e fois au qualificatif le plus rapide du MotoGP. Le BMW M Award fait partie intégrante de l’engagement de la BMW M “Voiture officielle du MotoGP”, qui date de 1999. À la fin de cette saison, le vainqueur du BMW M Award peut à nouveau s’attendre à un véritable point fort: une BMW X4 M exclusive Compétition à Toronto Red Metallic.

La BMW X4 M Competition de 510 ch (consommation de carburant combinée: 10,5 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 239 g / km) fait partie des modèles avec lesquels BMW M GmbH propose sa gamme de Segment des véhicules d’activité sportive et des coupés d’activité sportive. Il possède des gènes distinctifs dans le sport automobile et offre une dynamique de conduite au plus haut niveau.

“Chaque année, nous sommes curieux de savoir quelle voiture primée au BMW M Award nous surprendra au début de la saison européenne MotoGP ici à Jerez de la Frontera. Et je dois dire qu’elle présente une fois de plus un véritable moment fort de la compétition BMW X4 M cette saison “, a expliqué Pau Serracanta, directrice du département commercial de Dorna Sports, lors du dévoilement. “Nous sommes très fiers d’être un partenaire fort et fiable chez BMW M GmbH depuis 20 ans. Et c’est formidable que BMW M GmbH honore l’excellence de ses conducteurs avec une distinction aussi remarquable que le BMW M Award. Je suis convaincu que cette fantastique compétition BMW X4 M donnera à nos coureurs encore plus de motivation pour tout mettre en œuvre lors des qualifications. Tout le monde veut être le vainqueur de cette voiture haute performance à la fin de la saison. “

“Nous sommes ravis que le BMW M Award soit depuis de nombreuses années un prix très convoité de la famille MotoGP”, a ajouté Vladimir Bistrivoda, responsable de la coopération MotoGP chez BMW M GmbH. “Le BMW M Award est également un élément important de nos nombreuses années de partenariat fructueux avec MotoGP. Pour cette raison, il est très important pour nous de présenter chaque année quelque chose de spécial sous forme de prix. Pour la saison 2019, notre choix s’est porté sur notre nouvelle BMW X4 M Compétition. Il allie athlétisme, performance, passion et adrénaline – des attributs qu’il a en commun avec le MotoGP et la performance qui inspire ses coureurs sur les pistes de course. Nous croisons les doigts pour tous les pilotes MotoGP et nous avons hâte de voir qui recevra le BMW M Award lors de la finale à Valence. “

Les performances exceptionnelles de la BMW X4 M Competition fournissent le moteur à essence à six cylindres en ligne le plus puissant jamais utilisé dans une automobile BMW M. D’une cylindrée de 3,0 litres mobilise le nouveau moteur développé avec la technologie M TwinPower Turbo et une vitesse de sortie maximale de 375 kW / 510 ch et un couple maximal de 600 Nm. Le nouveau moteur hautes performances est associé à une boîte de vitesses M Steptronic à 8 vitesses avec Drivelogic et transmet sa puissance via le nouveau système de transmission intégrale M xDrive. En interaction centralisée avec le différentiel Active M de l’essieu arrière, M xDrive assure une répartition précise de la puissance, optimisant ainsi la traction, l’agilité et la stabilité de conduite. Le sprint de zéro à 100 km / h est complété en 4,1 secondes par la BMW X4 M Competition.

L’apparence déjà sportive de la BMW X4 M Competition est soulignée par la livrée Toronto Red Metallic, l’intérieur en cuir de Merino Adelaide Grey et d’autres équipements tels que les sièges sport M, le pack M Competition et le système d’échappement sport M. Autre particularité: le véhicule exclusif, récompensé par le prix BMW M Award, est déjà doté du pack Carbon Exterior, qui sera lancé plus tard cette année.

Le BMW M Award est l’une des nombreuses activités de la BMW M en tant que “voiture officielle du MotoGP”. Depuis 2003, à la fin de la saison, le pilote MotoGP obtenant les meilleurs résultats en qualifications se voit attribuer une automobile BMW M exclusive et conçue individuellement. Comme pour les points attribués pour la course, les pilotes recevront des points pour leurs classements qualificatifs à chaque week-end du Grand Prix. Le pilote, qui a récolté le plus grand nombre de mètres à la fin de la saison, remporte le très convoité BMW M Award.

Le seul détenteur du record est Marc Márquez, qui a remporté le BMW M Award six fois de suite. Pour Valentino Rossi et Casey Stoner, trois victoires à remporter. Jorge Lorenzo a été récompensé à deux reprises en tant que meilleur qualificatif, Sete Gibernau et Nicky Hayden ont remporté une fois chacun.

Des informations complémentaires sur BMW M GmbH et son engagement en tant que “voiture officielle du MotoGP” sont disponibles en ligne sur: www.bmw-m.com

BMW X4 M Compétition consommation mixte: 10,5 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 239 g / km

