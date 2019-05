French News: Le BMW Team MTEK occupe le quatrième rang de la course de six heures couverte de neige à Spa-Francorchamps.

Source: BMW GroupSpa-Francorchamps. Le BMW Team MTEK a remporté le Championnat du monde d’endurance FIA ​​(WEC) à Spa-Francorchamps (BEL) avec la BMW M8 GTE n ° 82 et les pilotes António Félix da Costa (POR) et Augusto Farfus (BRA) à la course de six heures quatrième place dans la classe LM GTE Pro. La voiture sœur, numéro 81, conduite par Martin Tomczyk (GER) et Nick Catsburg (NED), a pris la neuvième place dans une course régie par les conditions météorologiques. Lors de l’avant-dernière course WEC de la “Super Saison”, le BMW Team MTEK était sous le soleil, la pluie, la grêle et la neige, de sorte que le choix et la stratégie de pneus sont devenus des facteurs de réussite décisifs.

Réponses à la course de six heures à Spa-Francorchamps.

Rudolf Dittrich (responsable du développement des véhicules chez BMW Motorsport): “Notre course ici à Spa a offert une montagne russe d’émotions avec des conditions météorologiques en constante évolution, du soleil à la grêle en passant par la neige. Le champ GTE Pro est très bien équilibré. Les spectateurs ont donc eu toute la course pour des positions excitantes dans toutes les conditions possibles. Dommage que l’équipe n’ait pas atterri plus tôt. Mais nous attendons avec impatience la finale de la “Super Saison” au Mans. “

Ernest Knoors (BMW Team MTEK, Team Principal): “La course a été totalement dominée par la météo. Toutes les équipes ont essayé d’être sur le bon pneu au bon endroit au bon moment. La dernière voiture de sécurité est arrivée à un mauvais moment pour nous et a brisé notre stratégie. Mais quelque chose comme ça arrive dans ce genre de course. Nous savons certainement que nous sommes très compétitifs sur les sols secs et mouillés et que l’équipage des stands est fantastique. Nous sommes maintenant bien préparés pour le Mans. “

António Félix da Costa (BMW M8 GTE n ° 82, 4ème place): “Ce fut une course folle dans laquelle nous avons connu toutes les conditions météorologiques imaginables: sécheresse, bruine, pluie, forte pluie, grêle et neige. Parfois, je ne pouvais pas croire ce que je vois. Je me suis amusé, notre voiture était bonne à sec et humide. Nous étions à la deuxième place lorsque le temps a de nouveau changé. Nous avons ensuite risqué quelque chose avant l’arrêt de la course et notre stratégie n’a pas fonctionné. La voiture et l’équipe ont parcouru un long chemin au cours des 12 derniers mois dans le WEC. Nous sommes prêts à retourner au Mans. “

Augusto Farfus (BMW M8 GTE n ° 82, 4ème place): “Quelle course chaotique. Parfois, cela nous paraissait bon, mais les conditions ont ensuite changé. En fin de compte, nous avons risqué quelque chose, mais le plan n’a pas fonctionné et nous avons manqué le podium. C’est dommage parce que nous étions forts en entraînement et en qualifications. Si la météo avait été clémente, nous aurions pu atterrir loin devant nous. “

Martin Tomczyk (BMW M8 GTE n ° 81, 9e place): “Nous voulions nous battre pour la victoire ici – et nous avons semblé forts lors de toutes les séances d’essais et de qualifications. Dans la course, la météo a provoqué l’éruption cutanée. Il ne s’agissait que de la stratégie. Et nous avons perdu. “

Nick Catsburg (BMW M8 GTE n ° 81, 9e place): “C’était une course étrange dans des conditions changeantes. Au cours de la dernière demi-heure, notre rythme avec les pneus neufs était très bon, nous aurions certainement pu rattraper notre retard. Cette opportunité nous a été refusée à cause du drapeau rouge. Aujourd’hui, cela ne s’est pas passé dans notre direction. Au Mans, nous sommes maintenant prêts à affronter tous les temps. “

